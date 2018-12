Macaulay Culkin si bo v 2019 po glasovanju oboževalcev spremenil ime

Macaulay Culkin ni bil ravno zadovoljen s svojim srednjim imenom Carson, kar je konec novembra javno delil na svoji spletni strani Bunnyears.com. Zato je kar svoje sledilce pozval, naj mu pomagajo izbrati novo, izvirnejše srednje ime.

Oznanil je, da bo glasovanje potekalo do božičnega večera in da se bo lahko na božič zbudil ob novem darilu - novem srednjem imenu. "Seveda, morda imam res pozlačeno vodno plovilo in s kromom prevlečene nevidne plašče, a vse, kar si želim za božič, je novo srednje ime," je zapisal.

Po tem, ko so mu oboževalci poslali na stotine predlogov, je izbral pet najljubših: Macaulay Culkin, Shark Week, Kieran, TheMcRibisBack in Publicity Stunt. Ljudje so množično glasovali in izglasovali Macaulay Culkin.

Njegovo polno ime je zdaj Macaulay Macaulay Culkin Culkin.

To je tudi uradno oznanil prek Twitterja: "Vesel božič meni od vseh vas! Moje novo srednje ime je bilo izbrano, glasovali ste in zmagovalec je jasen. V letu 2019 bo moje legalno ime: Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Ima lep prizvok (če ti je všeč moje ime)."

Merry Christmas to me, from all of you!



My new middle name has been chosen. You voted and the winner is clear.



In 2019 my new legal name will be:



Macaulay Macaulay Culkin Culkin.



It has a nice ring to it (if you like my name).#MerryChristmas