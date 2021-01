V letu, ko sta zastali filmska in koncertna industrija, ko praktično ni bilo ne rdečih preprog ne modnih brvi, se poraja vprašanje, ali se je spremenil tudi naš odnos do slavnih.

Težko bi našli "običajnega" Zemljana, ki se mu življenje zaradi koronavirusa ni vsaj malo spremenilo. V tem času pa se je izkazalo tudi, da se marsikateri svetovni zvezdnik v svojem mehurčku slave in bogastva ne zaveda, s čim se spopadajo ljudje po svetu.

Po drugi strani pa je tudi v svetu zabave v zadnjem letu prišlo do velikih premikov, nekatere je povzročil koronavirus, za druge je preprosto napočil čas. To so najodmevnejši dogodki v šovbiznisu v letu, ki se končuje:

Presenečenje na Oskarjih, nato pa popoln zastoj filmske industrije

Letošnja podelitev oskarjev je bila eden zadnjih velikih dogodkov v svetu zabave, preden so se tovrstne prireditve zaradi pandemije začele seliti v virtualni svet, z zmagovalnimi imeni pa je poskrbela tudi za nemalo presenečenja. Pravzaprav z imenom - južnokorejski Parazit je namreč pisal oskarjevsko zgodovino, s tem, ko je pobral nagrade za najboljši film, najboljšo režijo, najboljši mednarodni film in najbolj izvirni scenarij.

Kako bo z naslednjimi Oskarji, pa ni povsem jasno. Zaradi zastoja filmske industrije, tako snemanja kot predvajanja filmov v kinematografih, so datum podelitve za leto 2021 prestavili na konec aprila. Toda še vedno se snema le peščica filmov, premiero jih je v letošnjem letu doživelo še manj, marsikateri hollywoodski studio pa je zaradi tega na kolenih.

Od odpovedi Evrovizije do grammyjev, ki izgubljajo podporo

Koronavirus je od pomladi naprej odpihnil tudi koncerte in podobne glasbene dogodke v živo. Med njimi je bil izbor za Pesem Evrovizije, po eni strani eno najbolj zasmehovanih, po drugi strani pa eno najbolj priljubljenih glasbenih tekmovanj na svetu, ki ga letos prvič v 64 letih zgodovine niso izpeljali. Izbor, ki bi moral biti maja v Rotterdamu, so zaradi pandemije prestavili na prihodnje leto. Tudi takrat bo Slovenijo zastopala Ana Soklič, letošnja slovenska izbranka.

Svojevrstne pretrese medtem doživljajo tudi glasbene nagrade grammy. Že pred letošnjo januarsko podelitvijo so Ameriško diskografsko akademijo, ki podeljuje te nagrade, pretresle obtožbe o finančnih nepravilnostih, spolnem nadlegovanju in celo posilstvu. Mnogi glasbeniki so medtem akademijo kritizirali, da nima posluha za raznolikost v glasbi, nezadovoljstvo se nadaljuje tudi zdaj, ko so znani nominiranci za prihodnje leto.

Megxit je zatresel Združeno kraljestvo

Čeprav se plemstvo že dolgo zdi kot povsem zastarel koncept, mnoge kraljeve družine, predvsem britanska, še vedno uživajo zvezdniški status, njihovi družinski spori pa so zato toliko bolj odmevni. Družino britanske kraljice Elizabete II. je v začetku letošnjega leta doletel eden največjih pretresov v zadnjih desetletjih, ko sta princ Harry in njegova žena Meghan sporočila, da se umikata od kraljevih dolžnosti in da bosta postala finančno neodvisna.

Po "ločitvi" od kraljeve družine sta se s sinom Archiejem odselila na drug kontinent in si ustvarila dom v Kaliforniji, kjer se bosta menda ukvarjala predvsem z dobrodelnostjo. A to ne pomeni, da sta kaj manj zanimiva za javnost, pa tudi zanju bi težko rekli, da se skrivata pred mediji.

Ellen: simbol nasmejanih zvezd, ki jim ne verjamemo več

Enega najbolj dramatičnih padcev priljubljenosti je letos doživela TV-voditeljica Ellen DeGeneres. Nekoč je s svojo odprtostjo veljala za zastavonošo pravic LGBT-skupnosti, s svojo pogovorno oddajo je bila prijateljica TV-gledalcev, ki jih je zabavala z zbadanjem svojih slavnih gostov.

Nato pa so letos na dan prišle obtožbe njenih sodelavcev in podrejenih, ki so trdili, da je večno nasmejana Ellen v resnici pošast, ki je do svojih zaposlenih nesramna, žaljiva in tudi rasistična. Povrhu vsega je spomladi, kmalu po začetku pandemije, izjavila, da je domača izolacija podobna "zaporu", in s tem povzročila plaz ogorčenja. Izjava uboge zvezdnice, ki se mora izolirati v svoji palači, je postala simbol tega, kako brez stika z resničnim svetom so slavni in bogati.

"Preprosto razkošje" potovanj med pandemijo

Privilegiranost slavnih in bogatih med pandemijo je popolno ponazorila tudi resničnostna zvezdnica Kim Kardashian, ko se je konec oktobra z družino in prijatelji odpravila na zasebni otok, da bi tam praznovala svoj 40. rojstni dan. "Ti časi so nas opomnili, kaj je resnično pomembno," je na Instagramu zapisala ob fotografijah s praznovanja, "pred covid-19 verjetno ni nihče od nas povsem razumel, kako preprosto razkošje je potovati ter biti na varnem z družino in prijatelji."

Izjava o "preprostem razkošju" potovanj in varnega druženja z bližnjimi je pri marsikom pomenila kapljo čez rob - medtem ko je s potovanja pridigala o tem, za kaj bi morali biti ljudje v življenju bolj hvaležni, je bil velik del človeštva zaprt v svoje domove (če so jih sploh imeli), takšnih razkošnih potovanj pa si marsikdo ni mogel privoščiti niti pred pandemijo.

Nova generacija zvezdnikov

Čeprav se je vse skupaj začelo prej, pa je bilo leto 2020 tisto, ki je med zvezdnike izstrelilo TikTokerje. Ne da bi "odrasli" svet to opazil, se je na družbenem omrežju TikTok razvila nova generacija zvezdnikov, ki so, vsi po vrsti, res mladi, obenem pa s svojo slavo že zelo dobro zaslužijo.

To niso igralci, glasbeniki in resničnostni zvezdniki, ki so bili slavni že pred pojavom TikToka, ampak so si prepoznavnost zgradili prav s tem družbenim omrežjem. Jasno, kmalu so tja množično "navalili" tudi glasbeniki, igralci in razni vplivneži z drugih platform, ki so ugotovili, da bodo na TikToku najlažje dosegli mlade. Toda ti imajo povsem nove idole, ki jih spremljajo skoraj izključno virtualno - tako, kot smo bili vsi prisiljeni preživeti večino leta 2020.

