Ksenija Benedetti potrdila, da odhaja

Ksenija Benedetti, ki je protokol Republike Slovenije vodila vse od leta 2000, bo jeseni po 18 letih prenehala opravljati to funkcijo, je povedala v oddaji Studio City na TV Slovenija. "To odločitev sem pestovala že kakšno leto," je povedala. "Ne bi rekla, da sem se tega dela naveličala, ampak si želim v življenju početi še kaj drugega."

Kot je povedala, bo naslednji korak v njeni karieri predavateljstvo. Odhaja namreč na pedagoško fakulteto v Kopru, kjer bo predavala poslovni bonton, januarja prihodnje leto pa v sodelovanju z isto fakulteto ustanavlja tudi akademijo za poslovni protokol. "V Sloveniji česa takega še nimamo," je pojasnila.

V začetku maja bo slavila drugo obletnico poroke z igralcem Borisom Cavazzo. Foto: Bor Slana

Benedettijeva se je v oddaji Studio City spomnila tudi svojega prihoda na čelo državnega protokola. To funkcijo je zasedla v času vlade Andreja Bajuka. "Takrat sem to funkcijo sprejela z zavedanjem, da bom morda čez nekaj mesecev že odšla," je pojasnila. Ko je nekaj mesecev pozneje na volitvah zmagala LDS, je res pričakovala, da se bo to zgodilo, a se je takratni mandatar Janez Drnovšek odločil drugače.

Ksenija Benedetti je tako na položaju šefinje državnega protokola ostala kar 18 let in "preživela" vrsto vlad. Kot je še povedala v Studiu City, je bil njen "preživetveni trik" profesionalnost. "Delala sem za funkcije, ne za imena, ki zasedajo te funkcije, in ne za leve ali desne."