Priljubljeni igralec in komik se je pridružil kritiziranju "kulture črtanja", ki je po njegovem mnenju kriva za nesmešne komike in nezabavno zabavno industrijo.

Chris Rock je v nedavnem intervjuju za podcast The Breakfast Club povedal, kaj si misli o tako imenovani "kulturi črtanja", družbenem fenomenu, ki bojkotira zvezdnike, podjetja in znamke, če vede ali nevede storijo ali izrečejo kakšno neumnost. (Sproži se množični linč te osebe, ki mu sledijo pozivi k bojkotu posameznika in/ali njegove znamke, sponzorji in partnerji pa začnejo odpovedovati sodelovanje.)

Komik in igralec meni, da prav ta fenomen močno načenja zabavno industrijo in komedijo, ki po njegovem mnenju izgublja svoj čar zaradi prevelike previdnosti vpletenih. "Ko so vsi previdni in nihče ničesar ne poskuša, postanejo stvari dolgočasne. Vidim veliko nesmešnih komikov, gledam nesmešne televizijske oddaje, gledam nesmešne podelitve nagrad, gledam nesmešne filme – ker se vsi bojijo premakniti," je dejal in dodal, da to ni več industrija, v kateri bi želel biti. "Zdaj je to prostor, kjer se ljudje bojijo pogovarjati. Še posebej v Ameriki."

"Ko povemo šalo in se občinstvo ne smeji, razumemo"

Ob tem je dodal, da je kultura črtanja še posebej načela komedijo in vplivala na komike, ki so se že tako soočali z nenehnim ukinjanjem njihovih šal. A to ni potrebno, je sporočil. "Saj dojamemo – ko povemo šalo in se občinstvo ne smeji, razumemo."

Povedal je tudi, da je "narekovanje, kaj naj bi bilo ljudem smešno, nespoštovanje občinstva" ter da "občinstvo ve več, kot vsi vi".

Podobno se te dni dogaja Chrissy Teigen, ki so jo ulovili grehi iz preteklosti, zaradi katerih zdaj izgublja sodelovanja z znanimi znamkami.