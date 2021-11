Kdo sta potetovirana dvojčka, ki mahata s kupi denarja?

V današnji dobi družbenih omrežij lahko čisto vsak dobi svojih pet minut slave. Samo slediti mora preverjenemu receptu: biti čim bolj izstopajoč in čim bolj bizaren. To z odliko opravljata enojajčna dvojčka s Floride, ki sta po zaslugi svojega absurdnega videza in brezumnih besedil postala internetna senzacija.

Identična dvojčka z imenom The Island Boys sta postala internetni fenomen s pesmijo Island boy. Na TikToku je v trenutku dobila na milijone ogledov in všečkov. Veliko ljudi se je celo lotilo izziva, v katerem posnemajo njune nenavadne pričeske in obrazne tetovaže ter poustvarijo njuno pesem. To jima je prineslo še dodatno prepoznavnost.

Kdo sta "otoška fanta"?

Franky in Alex Venegas sta 20-letna enojajčna dvojčka iz West Palm Beacha na Floridi. Bolj kot po pravih sta znana po svojih rap imenih Kodiyakredd in Flyysoulja. Odraščala sta v enodružinski hiši z mamo, oče jima je umrl, ko sta bila stara šest let. Čeprav sta obiskovala dobre šole, sta kmalu zašla v težave. Že od 13. leta sta redna znanca policije. Pridržali so ju zaradi vlomov in ropov, večkrat sta bila tudi v različnih centrih za problematične mladostnike.

A zdaj jima je očitno uspel veliki met, dobila sta svojih pet minut slave in milijone "oboževalcev", ki se zgražajo nad njunima pojavama. A njiju to sploh ne moti. Saj vemo, da je današnji instant generaciji pomembno samo število ogledov na družbenih omrežjih, pa tudi če so jih dobili iz posmeha. Dvojčka tako uživata v svoji internetni slavi – postavljata se z dekleti in pred kamero mahata s kupi denarja.

Tetovaže na obrazu in zadnjici

Ena od stvari, zaradi katerih izstopata, so njune pričeske, ki jima kot bodice štrlijo v zrak in marsikoga spominjajo na palme. Težko je spregledati tudi njuna potetovirana obraza. Eden od dvojčkov ima na čelu tetoviranega orla, drugi pa številko 17. Prvo tetovažo sta si naredila pri komaj 14 letih, poslikave pa krasijo tudi njuni zadnjici. Informacija, ki nas niti malo ne preseneča.

Nekateri jima zavidajo razsipen način življenja, drugi pa se posmehujejo njunima pojavama. A obojim je skupno eno: odkar so ju prvič videli, si njunih grotesknih podob nikakor ne morejo izbiti iz glave.

