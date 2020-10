Gordon Ramsay je spet jezen, na TikToku se zgraža nad recepti drugih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slavni kuhar na TikToku počne to, po čemer je najbolj znan - razburja se.

Ni dvoma, da Gordon Ramsay zna kuhati, toda resnici na ljubo je bolj prepoznaven zaradi svoje hitre jeze. V TV-šovih se je jezil tako na amaterske kot na profesionalne kuharje in gostince, s tem početjem pa nadaljuje tudi na družbenem omrežju TikTok.

Tam objavlja videoposnetke z oznako #RamsayReacts oziroma Ramsay reagira, v njih pa se malo šaljivo in malo zares zgraža nad priljubljenimi videorecepti. Denimo nad "poročno torto", sestavljeno iz stejkov, prekritih s krompirjevim pirejem in okrašenih s "cvetovi" iz slanine:

Pa nad pečenim piščancem, ki je bil deležen "akupunkture":

Ali pa nad nad receptom za sendvič, polnjen z McDonald'sovimi piščančjimi medaljoni in ocvrtim krompirčkom:

"Kdorkoli je to naredil, je dejansko idiotski sendvič," je kuharski zvezdnik pripisal ob posnetku in s tem ciljal na skovanko iz skeča, v katerem se je norčeval iz lastnih jeznih izpadov. V skeču je znani ameriški TV-voditeljici Julie Chen na ušesa prislonil rezini kruha in nanjo tulil: "Kaj si?", ona pa mu morala odvrniti: "Idiotski sendvič".

