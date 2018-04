Kate v javnosti najbrž še zadnjič pred porodom

Po poročanju tujih medijev priljubljeni par svojih dveh otrok, 4-letni George in skoraj 3-letna Charlotte, ni pripeljal s seboj k maši, prav tako kot lansko leto. Premajhna sta še za uro trajajoč obred.

K maši ni bilo niti najstarejšega člana kraljeve družine, 96-letnega princa Filipa, ki naj bi imel težave s kolkom. Manjkala sta tudi princ Harry in njegova zaročenka Meghan Markle, ki imata svoje načrte, ter prestolonaslednik Charles in njegova žena Camilla, ki praznike prav tako preživljata po svoje.

Člani britanske kraljeve družine, danes zbrani na tradicionalni velikonočni maši. Foto: Reuters

Poroka Harry in Meghan na prizorišču današnejga obreda

Poroka princa Harry in Meghan Markle, ki jo britanska javno že nestrpno pričakuje, bo 19. maja potekala prav v kapeli svetega Jurija, kjer se je danes zbrala kraljeva družina oziroma njen dobršen del.

Poleg kraljice Elizabete II ter Williama in Kate, so fotografi v svoj objektiv ujeli še Elizabetinega sina, princa Edvarda z ženo in otroci, ter hčerko, princeso Ano, ki je prav tako prišla z možem in s svojima odraslima otrokoma, Petrom Phillipsom in Zaro Tindall. Tudi ona je visoko noseča, kar pomeni, da britanska kraljeva družina v kratkem pričakuje kar dva nova člana.

William in Kate sta se poročila pred sedmimi leti. Prvega otroka, Georgea, sta dobila julija 2013, Charlotte se je rodila maja 2015. Tretji otrok naj bi se rodil šte ta mesec. Foto: Reuters

Obred sta obiskali še kraljičinji vnukinji, princesi Beatrice in Eugenie. Eugenie je prišla z zaročencem, tudi ona dva se bosta zaobljubila še letos.