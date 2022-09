Ima slavna manekenka hude zdravstvene težave? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja manekenka Victoria's Secret Cara Delavingne je spet prestrašila oboževalce. Ko je v ponedeljek prispela na letališče v Los Angeles, je imela povsem razmršene lase, obute je imela umazane nogavice, okoli oči je imela velike podočnjake, med kajenjem pa ni mogla nadzirati svojega telesa. Videti je bila zelo živčna in kot da se ne more premikati. Med hojo se je pogosto sklanjala in večkrat odvrgla telefon.

Na letališče v Los Angelesu je prispela skupaj s svojim pomočnikom in psom Alfiejem. Nosila je majico z napisom Britney Spears in črno trenirko, obuta pa je bila samo v umazane rumene nogavice. Vir je za Daily Mail dejal, da je na polet zamujala dve uri. Odpravljala se je namreč na Jaz-Z-jevo zasebno letalo.

Letalo je zapustila

Vir je dejal še, da je bila 30-letna manekenka na letalu približno 45 minut, nato pa se je izkrcala. Ni jasno, ali so jo prosili, naj ga zapusti. Nekaj časa je še postopala pred letališčem, nato pa so njene torbe vzeli z letala in jih dali nazaj v avto, s katerim je prispela.

Manekenka Cara Delavingne ima motnjo hiperaktivnosti, kar bi lahko bil razlog za njeno živčno vedenje. Foto: Profimedia

Njena mati se je borila z odvisnostjo od drog in alkohola

"Njeni prijatelji so močno zaskrbljeni zaradi njenega vedenja," je še dejal vir. Carino življenje je po uspešni manekenski in igralski karieri videti vse slabše. Na telesu ima številne modrice, luskavica, za katero trpi ob stresnih trenutkih, pa se ji je znova razplamtela.

Večkrat so tudi opazili, da se njeno telo in predvsem roke tresejo. Cara ima sicer motnjo hiperaktivnosti, kar bi lahko bil razlog za njeno živčno vedenje, vendar je njene bližnje strah, da se z njo dogaja kaj hujšega. Njena mati Pandora se je, ko je bila Cara še deklica, namreč borila z odvisnostjo od drog in alkohola.

Leta 2017 je razkrila, da jo je zloglasni spolni predator Harvey Weinstein, ki je obsojen na 23 let zapora, leto pred tem spolno zlorabil. Foto: Profimedia

Opredeljuje se kot spolno fluidna oseba

Delavingnejeva se je pred kratkim udeležila festivala Burning Man, med katerim naj ne bi niti jedla niti se oprhala.

Cara Delavingne je bila sicer manekenka Victoria's Secret, pozirala pa je tudi za Chanel, Vogue, Burberry's, Louis Vuitton in druge priznane modne znamke. Ima pa tudi uspešno igralsko kariero. Med drugim je zaigrala v filmih Ana Karenina, Lažna mesta in Odred odpisanih. Poleg petja in igralstva pa se ukvarja tudi z glasbo, igra na kitaro in bobne.

Leta 2015 je razkrila, da je biseksualno in panseksualno usmerjena, opredeljuje pa se kot spolno fluidna oseba, kar pomeni, da svoj spol ves čas spreminja. Oktobra 2017 je razkrila tudi, da jo je leto pred tem spolno zlorabil zloglasni spolni predator in filmski mogotec Harvey Weinstein, ki je obsojen na 23 let zapora.

