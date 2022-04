Johhny Depp z nekdanjo ženo spet na sodišču: Ona vedno manipulira z ljudmi okoli sebe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Johhny Depp trdi, da je bila njegova nekdanja žena edina storilka nasilnih napadov, ki so uničili njuno razmerje, vključno z zloglasnim incidentom v Avstraliji, ko naj bi mu s steklenico vodke poškodovala prst. Njeni odvetniki trdijo, da je bila žrtev nasilja ona.

58-letni Johnny Depp nekdanjo ženo, 35-letno Amber Heard, toži zaradi obrekovanja in od nje zahteva 46 milijonov evrov za poravnavo stroškov. Zvezdnik je namreč zaradi obtožb Heardove izgubil vlogi v dveh velikih filmskih hollywoodskih franšizah, Pirati s Karibov in Magične živali.

Sojenje v ZDA se je začelo slabi dve leti po tem, ko je Depp izgubil tožbo proti britanskemu tabloidu The Sun, ki ga je v naslovu označil za pretepača žensk. Proces, ki poteka v Virginii, je pritegnil veliko medijske pozornosti.

"Amber Heard je zelo težavna oseba, ki manipulira z ljudmi okoli sebe. Poskušala ga je osvojiti tako, da je igrala zaljubljeno dekle, in uspelo ji je: on se je vanjo zaljubil do ušes," je povedala Deppova odvetnica Camille Vasquez.

Foto: Reuters Po besedah odvetnice si je Heardova izmislila vlogo žrtve, potem ko jo je Johhny Depp prosil za ločitev. "Obsedena je s svojo javno podobo," je dejala. "Za to vlogo živi in ​​diha že leta in se pripravlja na predstavo svojega življenja."

Odvetniki ameriške igralke trdijo drugače. Angleški igralec naj bi jo čustveno, verbalno in fizično nadlegoval. "Depp jo želi preganjati in uničiti njeno kariero," je dejal njen odvetnik Ben Rottenborn.

Amberini odvetniki tudi trdijo, da Depp ni želel, da bi žena delala, in je hotel odločati o tem, kako se je oblačila. Preverjal je njene scenarije, prepovedal vse scene seksa in jo obtožil, da spi z vsemi svojimi igralskimi kolegi.

Med sojenjem bosta igralki s pričanjem v bran stopila igralec James Franco in milijarder Elon Musk, ki se je znašel v središču Deppovih obtožb o domnevni aferi z igralko.

Začetek in konec zveze

Zveza Johnnyja in Amber, ki naj bi se začela na snemanju filma Zapiti dnevnik leta 2009, ko je bil Johnny še vedno v zvezi z Vanesso Paradis, je bila turbulentna že od začetka. Poročila sta se februarja 2015, zahtevo za ločitev pa je igralka vložila že maja naslednje leto. Kot razlog za razvezo je navedla nasilje, vse skupaj se je vleklo do januarja 2017, ko je bila ločitev dokončna. Ločitev sta takrat rešila zunajsodno.

Foto: Reuters Pozneje pa se je spet zapletlo. Amber Heard ga je leta 2018 očrnila v svoji kolumni za Washington Post. Heardova v kolumni sicer nikdar ni omenila Deppa po imenu, saj se je v ločitvenem dogovoru, po katerem je prejela odpravnino, strinjala, da v prihodnje Deppa nikdar več ne označuje za nasilneža.

A Deppovi odvetniki menijo, da je v kolumni zelo jasno o kom piše in pisanje naj bi škodilo Johnnyjevi karieri.

Le nekaj dni pred začetkom sojenja je Heardova na svojem profilu na Instagramu še enkrat izrazila upanje, da bo po koncu sojenja nastopil čas, ko bosta težave lahko pustila za seboj.

Sojenje naj bi trajalo približno šest tednov.

