Znana slovenska notranja oblikovalka, manekenka in blogerka Jana Koteska je na Instagamu sporočila, da je drugič noseča.

Jana Koteska je s sledilci na Instagramu delila nekaj svežih fotografij, iz dodanih ključnikov pa je mogoče razbrati, da je slovenska notranja oblikovalka, manekenka in blogerka v 25. tednu nosečnosti. "Zdaj pa res ne morem več skrivati," je zapisala pod fotografijo in dodala: "Kmalu se nam pridruži še ena dušica!"

Objavila je tudi fotografije z možem Ivom Ilcem in njunim sinom Vranom, ki je pred kratkim dopolnil eno leto. "Moj mali 'baby boy' bo postal veliki bratec ..." je zapisala pod črno-belo fotografijo.

Delila je tudi družinsko fotografijo, na kateri se jim je pridružil Ivov sin iz prvega zakona, in sporočila, da več ko jih je, bolj je veselo.

"Bosa po travniku, z nasmeškom na ustih in srečo v/pod srcem … Medtem ko so ostali trije fantje že omagali," je še zapisala priljubljena Slovenka pod zadnjo fotografijo s travnika. "To je ta kilometrina," je dodala, s čimer je merila na svojo nekdanjo manekensko kariero.

Fotografije je v objektiv ujel fotograf Alan Karupović, Jana pa je razkrila, da je bila nad končnim rezultatom tako navdušena, da si je termin pri njem rezervirala že za prihodnje leto.

