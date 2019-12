Jana Koteska: Vedno lahko najdemo nekaj, za kar je vredno živeti!

Oglasno sporočilo

Jana Koteska je ženska, ki z žarom v svojih očeh, bujnimi razmršenimi rdečkastimi kodri in neustavljivo pozitivno energijo zavzame prostor in te preprosto omreži. Ob njej ima človek težko slab dan. Njen smeh je nalezljiv in zdi se, da so vsi pregovori, ki spodbujajo k pozitivnim nazorom, pri njej padli na plodna tla. A čeprav Jana ne dovoli, da ji karkoli zares pokvari njen obstoj, s svojimi mladimi leti za seboj nosi nemalo izkušenj – čudovitih in … malo manj čudovitih.

Bili so časi, ko je Jana svoj kruh služila pred fotografskimi objektivi in na modnih brveh – slovenskih, pa tudi milanskih in tistih čez lužo. Njen prodorni pogled so enačili s tistim od Ume Thurman, zato mnogi še danes Jano kličejo kar Ivy, po Poison Ivy, čeprav v njej ni nič strupenega. Morda je bil v času, ko je prebolevala raka na dojki, strupen le njen prijazni odnos do kemoterapij. "Tekočino, ki ubija temne celice, sem videla kot bleščečo energijo, polno ljubezni, ki daje mojemu telesu moč," pravljično opisuje v resnici hude čase, ki jih je preživljala takrat 26-letna Jana, in dodaja, da ji je izkušnja z rakom dala vse, kar danes v resnici je: "Spoznala sem, da je vse, kar potrebujemo, že v nas samih, da imamo neverjetno notranjo moč, moč misli, malo pa me je tudi razvadila. Takrat sem zaradi slabe odpornosti pazila, katere kraje obiskujem, kaj bom jedla ali iz katerega kozarca bom pila. Pomembno je, da ti je vedno udobno in da te ne zebe. Majhne stvari so bile pomembne in na nekatere reči pazim še danes, kar je pravzaprav čisto v redu." Janin optimizem izhaja iz družine, saj ji je bil položen že v zibelko in to si šteje za uspeh, ker življenje se zgodi in odvija po svoje, od posameznika pa je odvisno, kako gledamo na nepredvidene situacije.

Ključ do uspeha je v tebi!

Jana Koteska kot ambasadorka praznične kampanje Huawei želi s sporočilom "Ključ do uspeha je v tebi" sporočiti, da je velik uspeh predvsem to, da opravljaš delo, ki te veseli, si zdrav, imaš pristne odnose, greš vsako noč mirno spat in se zbudiš vesel, ker samo si. Jana poudarja, da je treba slediti otroškim sanjam, ki so v najbolj rosnih letih zanetile iskrice v naših srcih in risale nasmehe nam in vsem okrog nas. "Ko si majhen, še ne veš. Ampak tiste otroške sanje, ki ti prižgejo iskrico v očeh, so lahko prave. In največkrat res so!" o svojem ključu do uspeha govori Jana in vse spodbuja, da tudi vi delite svojo motivacijsko zgodbo na tem mestu.

