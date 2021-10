Jan Plestenjak zaprl svoj lokal v središču Ljubljane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sobe 102, ki jo je Jan Plestenjak skupaj z Boštjanom Menartom iz založbe Menart Records leta 2014 odprl na Cankarjevi ulici v Ljubljani, ni več, poročajo Slovenske novice. Po zaprtju zaradi pandemije se ne bo več odprla, vsaj takšna, kot je bila do zdaj, ne. "Soba 102 se zapira, žal je ni več," so za Slovenske novice potrdili v Menart Records.

Plestenjak in Menart sta Sobo 102 po obsežni prenovi odprla leta 2014 v prostorih, kjer je nekoč deloval legendarni ljubljanski lokal Daj-Dam.

"Ko sem bil star 20, 22 let in sem želel punco peljati nekam ven, da bi se skupaj lepo imela, je bil problem, da nisem imel dovolj denarja, zato sem imel ob zamisli za Sobo 102 v mislih tudi 22-letnega fanta, ki lahko sem pelje punco – ali obratno – in se imata za neko normalno ceno lahko zelo lepo," nam je Plestenjak povedal ob odprtju.

