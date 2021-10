Jamie Lee Curtis ponosna na svojo "drugačno" hčer

Hollywoodska igralka Jamie Lee Curtis je ponosna mama dveh otrok in v zadnjem intervjuju je izjavila, kako je ponosna na svojo hčer, njen najmlajši otrok je julija spremenil spol in postal transspolna oseba.

Tri mesece po tem, ko je najmlajši otrok Jamie Lee Curtis spremenil spol in postal ženska, sta mama in hči v skupnem intervjuju spregovorili o preobrazbi in samospoštovanju.

Dvainšestdesetletna igralka je z možem Christopherjem Guestom posvojila dva otroka, oba močno podpirata pri njunih odločitvah.

Jamie Lee Curtis je priznala, da je bilo "učenje nove terminologije in besed" včasih izziv, vendar je odločena, da se bo potrudila za Ruby. "Ona govori nov jezik," je povedala za revijo People. "Sem nova pri tem izrazoslovju. Nisem nekdo, ki se pretvarja, da o tem ve veliko. Rada bi se izognila velikim napakam."

Curtisova je dejala, da je sčasoma postala bolj premišljena, in pojasnila: "Malo sem upočasnila govor. Postala sem nekoliko bolj pozorna na to, kaj in kako govorim. A še delam napake in danes sem naredila dve. Ampak sem samo človek."

Ruby je v članku še dodala, da je bila prestrašena, ko je razmišljala, kako bo povedala očetu in mami. "Bilo je strašljivo, samo dejstvo, da sem jima povedala nekaj o sebi, česar nista vedela," je pojasnila Ruby, ki dela na področju računalniških iger. "Bilo je strah vzbujajoče, a nisem bila zaskrbljena. Vse moje življenje sta me podpirala." Ob tem je dodala, da je bila stara 16 let, ko je začutila, da se ne počuti več dobro kot moški.

Curtisova in Guest imata še 34-letno hčerko Annie, ki je poročena in je poklicna inštruktorica plesa.

