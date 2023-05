Jamie Foxx je na rehabilitaciji v enem izmed najboljših medicinskih centrov v ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec Jamie Foxx po več kot mesecu dni, ko je bil zaradi zdravstvenih težav hospitaliziran, še vedno prejema zdravstveno oskrbo in obiskuje rehabilitacije.

Igralec in pevec Jamie Foxx, ki je bil zaradi zdravstvenih zapletov hospitaliziran 12. aprila v Atlanti, zdaj zdravstveno oskrbo prejema v ustanovi v Chicagu, ki velja za eno najboljših s področja fizikalne medicine in rehabilitacije v državi.

V mestu, kjer se zdravi znani igralec, so mu v podporo tudi njegovi najbližji − hčerki Corinna, ki je očeta obiskala s svojim fantom in v bolnišnico prinesla tudi kitaro, in Anelise ter njena mama Kristin Grannis, poroča portal TMZ.

Čeprav natančen vzrok, zakaj je bil Foxx hospitaliziran, javnosti še ni znan, pa je ustanova, v kateri je nastanjen, specializirana za okrevanje po možganski kapi, rehabilitacijo po travmatskih poškodbah možganov, hrbtenjače ter za okrevanje po prebolelem raku.

Igralec naj bi po zdravljenju dobro okreval

Nekateri viri, ki so blizu igralca, so že konec meseca aprila poročali, da Foxx po začetnem zdravljenju v bolnišnici v Atlanti "dobro okreva". Pred slabima dvema tednoma se je na svojem profilu javil tudi igralec in se oboževalcem zahvalil za dobre želje: "Cenim vso ljubezen! Počutim se blagoslovljeno."

Pretekli konec tedna je Jamiejeva hčerka objavila, da njenega očeta že več tednov ni v bolnišnici in da okreva. Omenila je tudi, da je igral pickleball (igro, podobno tenisu in skvošu). K omenjeni igri naj bi ga spodbujala tudi zdravstvena ustanova, ki ponuja prilagodljiv športni in fitnes program.