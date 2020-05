Italija v šoku: 26-letnik bi poskusil s 70-letnico #video

V eni od resničnostnih oddaj na italijanski komercialni televiziji Canale 5 se je ta teden vnela huda polemika. V pogovornem šovu, ki je namenjen iskanju ljubezni oziroma spoznavanju moških in žensk pred televizijskimi kamerami, se je namreč pojavil 26-letnik, ki želi osebno bolje spoznati žensko, ki je stara 70 let. Zametek njune romance je naletel na neprizanesljive besede komentatorjev, ki ne verjamejo mladeničevim iskrenim namenom in poudarjajo, da bi bila 70-letnica lahko kvečjemu njegova mama ali celo babica.

V italijanski pogovorni oddaji Uomini e Donne (sl. Moški in ženske) ljubezen svojega življenja že nekaj časa išče tudi 70-letna Gemma Galgani. Dama iz Torina je že dlje časa ena od glavnih zvezd priljubljene oddaje, ki jo vodi Maria De Filippi, zdaj pa se je odločila za nenavadno potezo. Potem ko je pred kamerami zanimanje zanjo pokazal komaj 26-letni Nicola Vivarelli, je 70-letnica poskrbela za veliko presenečenje in se odločila, da bo moškega, ki je 44 let mlajši od nje, bolje spoznala.

😱 Un corteggiatore 26enne per Gemma Galgani 😱

La prima puntata si apre con l’arrivo in studio di #GemmaGalgani e del suo nuovo corteggiatore #Sirius (il cui vero nome è Nicola).#uominiedonne pic.twitter.com/DA41tQWUeM — The Trash Insider (@TheTrashInsider) May 4, 2020

Zametek romance med 26-letnikom in 70-letnico poskrbel za burne komentarje

Medtem ko je bila voditeljica do njene odločitve dokaj prizanesljiva, so bili zaradi tega veliko bolj razburjeni nekateri komentatorji. Med njimi je tudi Tina Cipollari, ki z Galganijevo že nekaj časa ni v najboljših odnosih. "Ti ni nerodno reči, da preživljaš lepe trenutke s fantom, ki šteje komaj 26 let?" je 70-letnico napadla Cipollarijeva, ki je znana po precej žolčnih komentarjih.

Komentatorka je bila precej neprizanesljiva tudi do 26-letnika. "Stvar, ki me najbolj jezi pri tebi, je tvoja hinavščina. Kako se lahko tako obnašaš pred žensko, ki je skoraj pol stoletja starejša od tebe?" je besnela Cipollarijeva. 26-letnik ji je odgovoril, da je prepričan, da ljubezen ne pozna starosti, in da je 70-letnica za svoja leta videti zelo dobro. "On ni hinavec, ne dojemam ga kot takšnega. Trenutki, ki jih zdaj doživljam, so lepi," pa je poudarila Galganijeva.

Besedne razprave v omenjeni oddaji so sicer večkrat zelo žolčne in vulgarne, avtorji šova pa vedno poskrbijo za kopico nenavadnih preobratov, ostrih osebnih napadov in srca parajočih čustvenih izlivov. Kakšen epilog bo doživela romanca med 26-letnikom in 70-letnico, bo znano v prihodnjih tednih.