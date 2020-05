Z dolgoletnim dekletom, igralko Georgio Groome, sta se razveselila prvega otroka. "Rupert Grint in Georgia Groome navdušeno potrjujeta novico, da se jima je rodila deklica," so za portal People sporočili igralčevi tiskovni predstavniki. V nadaljevanju so vse medije lepo prosili, da slavnemu paru v teh zanju nadvse posebnih prvih trenutkih s hčerko dovolijo zasebnost.

Da je Georgia v veselem pričakovanju, je sicer paru uspelo skrivati vse do konca. Šele pred mesecem dni so namreč Georgio in Ruperta paparaci ujeli na sprehodu v Londonu, kjer 28-letna igralka ni mogla več skriti nadvse velikega nosečniškega trebuščka. Ko so fotografije prišle v javnost, sta prek tiskovnih predstavnikov novico o tem, da pričakujeta naraščaj, tudi potrdila.

O tem, da se želi ustaliti in si s svojo izbranko, s katero sta skupaj že skoraj deset let, ustvariti družino, je zvezdnik spregovoril že pred dvema letoma v intervjuju za The Guardian. Takrat je ravno praznoval 30. rojstni dan in ob tem povedal: "Biti star 30 je čudno. Ne počutim se namreč toliko starega in ne vem, kaj prinaša prihodnost. Tako da se bom prepustil toku, še naprej bom igral zanimive filmske like in videl, kaj se bo zgodilo. Rad pa bi se tudi ustalil in kmalu imel otroke."