Novica, ki bo izolacijo popestrila vsem oboževalcem Harryja Potterja

V času izolacije se je rodila posebna stran z imenom 'Harry Potter At Home' (v prevodu: Harry Potter doma), kjer lahko starši, učitelji in otroci najdete mnogo zanimivih reči. Veselo novico, ki bo polepšala dni mnogim oboževalcem mladega čarovnika, je prek Twitterja sporočila avtorica knjig J. K. Rowling.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU