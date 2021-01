Instagram pregoreva: čustveni zapisi zvezdnikov ob prisegi novega predsednika

Po slavnostni prisegi novega ameriškega predsednika Joeja Bidna in podpredsednice Kamale Harris so slavni svoje profile na Instagramu zasuli z iskrenimi zapisi o tem, kaj jim ta dogodek pomeni.

Novi ameriški predsednik Joe Biden med prisego Foto: Reuters

Da je to za njihovo domovino iz veliko razlogov zelo pomemben, pravzaprav zgodovinski dan, ki ga ne bo pozabil nihče, so si bili enotni skorajda vsi. To je dan, ko se bo začelo celjenje trenutno precej razklane in zlomljene Amerike, so poudarili.

Na položaj 46. ameriškega predsednika je včeraj pozno popoldne po našem času prisegel do zdaj najstarejši voditelj ZDA Joe Biden, kot podpredsednica pa prva ženska kadarkoli ter prva Afroameričanka azijskih korenin Kamala Harris. Ob inavguraciji so zvezdniki svoje profile na družbenih omrežjih zasuli z zapisi navdušenja, hvaležnosti in upanja.

John Legend se je na dan inavguracije v Washingtonu mudil z vso družino. Foto: Reuters

"Hvala vama, predsednik Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris, ker sta počastila več kot 400 tisoč življenj, ki smo jih v preteklem letu izgubili zaradi tega grozljivega virusa. Ta številka vključuje tudi nekaj članov moje in verjetno tudi vaše družine. Med številnimi spremembami, ki se jih veselim, se veselim predvsem tega, da bo ta narod znova vodilo dostojno človeško bitje. Takšno, ki pozna žalovanje, empatijo, trdoživost in ljubezen do drugih. Naj Bog blagoslovi Ameriko," je zapisal pevec John Legend, ki je tudi nastopil na virtualnem koncertu po inavguraciji novega ameriškega predsednika.

Da se počuti optimistično, je ob nekaj fotografij novega predsednika in prve dame zapisala igralka Zooey Deschanel. "Čestitke 46. predsedniku Združenih držav Amerike Joeju Bidnu in podpredsednici Kamali Harris – prežemajo me upanje in čustva zaradi tega, kaj smo danes in kaj vse je mogoče," pa se je glasil zapis igralke Jessice Alba.

Številne zvezdnice so poudarile, da je 20. januar 2021 še posebej pomemben dan za vse ženske in deklice tako v ZDA kot drugod po svetu. Ko je kot podpredsednica vrata Bele hiše prestopila Kamala Harris, prva temnopolta ženska azijskih korenin, so namreč videle, da je v življenju mogoče vse, da lahko ženska, ne glede na svoje korenine in barvo svoje kože, doseže vse, kar si zada.

"Kakšen velik val upanja in veselja in svetlobe si nam dala! Kamala, zdaj lahko sanjamo s prepričanjem, da se lahko sanje tudi uresničijo," je ob fotografijo, na kateri se pozdravljata nova podpredsednica in predsednik, zapisala igralka Viola Davis. "To je stalen nasmeh, ki mi že ves dan krasi obraz. Spet sije sonce! Nastopil je nov dan!" je ob nasmejan selfi pripisala igralka Hilary Swank in se pohvalila z ogrlico z medaljonom Kamale Harris. Njena igralska kolegica Jessica Biel pa je zapisala: "Vsaki mali deklici tam zunaj … Dosežete lahko, karkoli hočete."

Preberite tudi: