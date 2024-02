Incident pri sosedih: zaradi slavnega youtuberja se je zastrupilo več ljudi

Petindvajsetletnik je za lokacijo snemanja izbral propadli hotelski kompleks Pelegrin v Kuparih. Tamkajšnji prebivalci zaradi snemanja do kompleksa trenutno ne morejo dostopati.

Podrobnosti, za kakšen projekt gre, še niso znane, Dubrovački dnevnik pa poroča, da naj bi šlo za neke vrste tekmovanje. Youtuber je moral snemanje za nekaj časa prekiniti, saj se je po poročanju omenjenega portala več tekmovalcev zastrupilo z vodo iz tamkajšnjega izvira. Pri njegovih projektih običajno sodeluje ekipa 250 ljudi.

Nekoč eden največjih hotelskih kompleksov na jadranski obali

Snemajo v zapuščenem hotelu Pelegrin v bližini Dubrovnika. Kompleks je nekoč veljal za enega največjih na jadranski obali in je v osemdesetih letih privabil na tisoče mednarodnih obiskovalcev. Odprli so ga leta 1963, sprva kot nastanitev za vojaško elito Jugoslovanske ljudske armade (JNA). Vojska je za razvoj letovišča porabila ogromno denarja, najprej pa so tam lahko letovali le vojaški častniki ter njihovi družinski člani in prijatelji. Ljudi z vsega sveta so začeli sprejemati po 17 letih poslovanja.

Leta 1991 je hotel doletela žalostna usoda. Med napadom na Dubrovnik je bilo letovišče večkrat obstreljeno, škoda pa je vidna še danes. Po napadu je hotel služil kot kratkotrajno zatočišče in baza za hrvaške vojake, danes pa je popolnoma propadel in zapuščen.

Letovišče v Kuparih je bilo med napadom na Dubrovnik večkrat obstreljeno, škoda pa je vidna še danes. Foto: Shutterstock

Njegovo premoženje je ocenjeno na 500 milijonov dolarjev

MrBeast, čigar pravo ime je James Stephen Donaldson, velja za enega najbolj plačanih ustvarjalcev na YouTubu. Njegovo premoženje je ocenjeno na 500 milijonov dolarjev (463 milijonov evrov).

Danes ima na svojem kanalu več kot 236 milijonov naročnikov, s čimer je prvi na lestvici posameznikov z največ naročniki.

