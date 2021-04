Igralka zgrožena: Dan po 40. rojstnem dnevu so mi ponudili vlogo babice

Kanadska igralka Carrie-Anne Moss, ki jo je med zvezde izstrelila vloga Trinity v filmski trilogiji Matrica, je spregovorila o tem, kako izkrivljeno je dojemanje starosti v Hollywoodu, še zlasti pri igralkah.

"Večkrat sem slišala, da se po 40. letu vse spremeni, a tega nisem verjela," je po poročanju The Hollywood Reporterja dejala danes 53-letna igralka, "nato pa sem dan po svojem 40. rojstnem dnevu dobila scenarij za film, v katerem so mi ponudili vlogo. Prebrala sem ga in o tem govorila s svojo agentko, ki pa mi je dejala: 'Oh, ne, niso ti ponudili te vloge, temveč vlogo babice.'"

Carrie-Anne Moss leta 2007, ko je imela 40 let, filmarjem pa se je zdela primerna za vlogo babice. Foto: Guliverimage

Ob tem je povedala, da ima zaradi standardov glede videza, ki jih igralkam narekuje Hollywood, tudi sama izkrivljeno podobo o tem: "Ne zdi se ti, da si se postaral, nato pa se vidiš na platnu in je kar mučno," je dejala. "Medtem pa gledam vse te evropske igralke, ki so se in se še vedno dobro počutijo v svoji koži. Želim si biti takšna, a v tem poslu to ni lahko."

Carrie-Anne Moss se bo sicer v četrtem delu franšize Matrica znova prelevila v Trinity. Premiera filma je načrtovana za letošnji december.

