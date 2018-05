Igralka še vedno navdušuje s 34 kilogrami manj

Že nekaj časa je minilo od takrat, ko se je Melissa McCarthy lotila hujšanja in uspešno izgubila kar 34 kilogramov. Zdaj je na premieri svojega novega filma dokazala, da ji novo telesno težo in vitkejšo postavo uspeva še vedno ohranjati.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Melissa McCarthy z možem, režiserjem Benom Falconom, na premieri svojega novega filma. Foto: Getty Images

47-letna igralka Melissa McCarthy se je skupaj z možem, režiserjem Benom Falconom, udeležila premiere svojega novega filma Life of the Party, ki ga je režiral prav njen mož. Par je povedal, da je bilo delati skupaj krasno in prav nič naporno, kot bi morda pomislil marsikateri zakonski par.

"Noro je. Kot da greš v službo s svojim najboljšim prijateljem. Konec koncev sva se spoznala prav na enem od snemanj in prav tam se je med nama rodilo pristno prijateljstvo. Že od nekdaj rada počneva stvari skupaj. In sanjsko je, da sva lahko znova tudi snemala skupaj," je povedala zvezdnica.

Melissi je uspelo izgubiti kar 34 kilogramov. Foto: Getty Images

Igralka je na premieri znova navdušila tudi s svojim videzom, saj ji je po več letih debelosti uspelo shujšati, in to za kar 34 kilogramov. Zdaj že kar nekaj časa to težo uspešno vzdržuje, čeprav je v enem od preteklih intervjujev napovedala, da bodo zagotovo kilogrami ves čas nihali in se bo znova malo zredila, nato morda spet shujšala.

"Mislim, da je pri tem igralo ključno vlogo dejstvo, da sem se končno nehala obremenjevati s tem. Nekako sem popustila in nisem bila tako živčna in obsedena s težo. Potem se je, bizarno, zgodilo kar nekako samo od sebe," je pred časom povedala za Life&Style.

A post shared by Melissa McCarthy (@melissamccarthy) on Jul 12, 2016 at 11:01am PDT

A seveda brez spremenjene prehrane in telesne vadbe ni šlo. Zvezdnica se je menda držala ketonske diete, ki temelji na dobrih maščobah in beljakovinah, medtem ko je vnos ogljikovih hidratov minimalen. In čeprav je priznala, da ni najbolj navdušena nad telesno vadbo, je vseeno skušala večkrat tedensko teči, skupaj s trenerjem pa je redno izvajala tudi vaje za oblikovanje telesa.

Z odvečnimi kilogrami se vztrajno borijo tudi tekmovalci v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija, ki je na sporedu od torka do petka ob 21.05 na Planet TV.

Nocojšnja epizoda bo znova zanimiva, kajti poleg rekreacije v naravi in tekme v streljanju z lokom tekmovalce znova čaka prav posebna skušnjava – upreti se bodo morali testeninam karbonara. Večer bo prinesel tudi veliko opravljanja, pa tudi žgečkljivih pogovorov ob bazenu.