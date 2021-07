Igralka s hčerkami promovira kopalke: jih razločite? #foto

Igralka Demi Moore in njene hčerke Rumer, Tallulah in Scout so obrazi (in telesa) nove oglasne kampanje za kopalke Andie, pri katerih Demi Moore sodeluje tudi kot sovlagateljica.

"V zadnjem letu je povezovanje postalo pomembnejše kot kadarkoli prej," je ob predstavitvi kampanje na Instagramu zapisala 58-letna igralka, "zdaj je pravi čas, da pozdravimo poletje svobode in druženja. V to kampanjo sem želela vključiti svoje hčerke in upam, da boste tudi drugi izkoristili priložnost za povezovanje in praznovanje skupnih trenutkov z ljubljenimi."

Temu sporočilu primerno tudi oglasna kampanja nosi ime "Skupaj" (Together), zanjo pa je Demi Moore s hčerkami posnela serijo fotografij v treh različnih stajlingih.

Medtem pa so fotografije bolj kot zaradi kopalk pozornost vzbudile zaradi igralkinega mladostnega videza. "Kot sestre ste," je eden od njenih sledilcev komentiral na Instagramu, nekdo drug pa je ob fotografijah zapisal: "Ta dekleta so popolna kopija matere."

