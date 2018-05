Igralec s to fotografijo požel val ogorčenja

63-letni Chris Noth, ki je najbolj znan po vlogi gospoda Živine v seriji in filmih Seks v mestu, se te dni sprošča na počitnicah. A miru pred paparaci nima niti na plaži. V kopalkah so ga namreč ujeli v svoje objektive.

Oblečen v modro-bele kopalne hlače se je Chris Noth zabaval na eni od miamijskih plaž. Pri tem pa ni bil videti nič kaj zvezdniško. Razmršenih las in neobrit je najprej zaplaval v morju, nato pa na ležalniku lovil sončne žarke.

Nekateri oboževalci so mu očitali, da se je zapustil in da ni več seksi kot nekoč. Foto: Cover Images 63-letniku, ki je med drugim zaigral v Seksu v mestu in seriji Dobra žena, so bili ves čas za petami tudi paparaci, Just Jared pa je njegove fotografije delil z javnostjo. Pod tisto, ki jo je portal objavil na svojem Instagram profilu, so se zgrnili komentarji, ki so igralcu očitali, da se je zapustil in da ni videti več tako dobro kot nekoč.

"Ups!" "Zdaj je pa vse uničeno!" "Kaj se je zgodilo z gospodom Živino?!" To je le nekaj očitkov, ki jih je sprožila objavljena fotografija. Spet drugi so Chrisu skočili v bran in tistim, ki so pisali, da je debel in nič več seksi, zabrusili, da je le gospod v letih, saj jih šteje že 63. In da malo trebuščka še ne pomeni, da je človek debel.

Da bi bili videti čim bolje ter da bi izgubili čim več kilogramov, pa si prizadevajo tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija, ki bodo v današnji epizodi kopno pod nogami zamenjali za vodo. Odpravili se bodo namreč a trening vaterpola, kjer jih bo pod svoje okrilje vzel trener VK Ljubljana Jure Škof.



Poleg tega se bodo sestali tudi s trenerjema Natašo Gorenc in Janom Kovačičem ter nutricistom Gašperjem Gromom ki bodo vsakega od tekmovalcev in njihove dosedanje dosežke v boju proti odvečnim kilogramov vzeli pod drobnogled.



Kaj bodo pokazali rezultati njihove analize, preverite že v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija, ki bo na sporedu ob 21 uri na Planet TV.