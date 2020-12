Hude obtožbe zoper igralca o zlorabah: "Je patološki lažnivec"

Potem ko je v petek v javnost prišla novica, da glasbenica FKA twigs toži igralca Shio LaBeoufa zaradi napada in zlorabe, se je oglasila še pevka Sia. Tudi ta zvezdniku očita, da jo je zavedel in čustveno izigral.

Hollywood pretresa nova afera, v središču katere se je tokrat znašel igralec Shia LaBeouf. Pred nekaj dnevi je odjeknila novica, da ga glasbenica FKA twigs toži zaradi zlorabe in fizičnih napadov nanjo v času, ko sta bila par.

Za New York Times je pevka povedala, da je od njega dobila eno od spolno prenosljivih bolezni, sredi noči jo je davil in vrgel ob avto. Prav tako naj bi med vožnjo z avtomobilom grozil, da se bo namerno zaletel, če mu ne izpove ljubezni. Zaradi vseh fizičnih in psihičnih zlorab se je zdaj odločila, da proti njemu vloži tožbo in svetu razkrije, kakšen človek je v resnici. "Kar sem prestajala s Shio, je bilo nekaj najhujšega, kar sem morala prestati v življenju," je povedala. "Mislim, da si ljudje nikoli ne bi mislili, da se bo kaj takšnega zgodilo meni, ampak mislim, da je ravno v tem trik. Lahko se zgodi komurkoli."

FKA twigs igralca toži zaradi zlorabe in fizičnih napadov nanjo v času, ko sta bila par. Foto: Reuters

Tudi pevka Sia razkrila, da je prešuštvovala z igralcem

Dva dni kasneje se je na družbenem omrežju oglasilo še eno nekdanje dekle zvezdnika, in sicer pevka Sia, ki prav tako trdi, da je bila žrtev njegove čustvene zlorabe.

Kaj natanko se je pletlo med Sio in Shio, ni povsem jasno, igralec je namreč leta 2015 sodeloval v njenem videospotu za skladbo Elastic Heart. Takrat je bila pevka še poročena z ustvarjalcem dokumentarnih filmov Erikom Andersom Langom, medtem ko je bil igralec takrat v zvezi z britansko igralko Mio Goth, s katero se je kasneje tudi poročil. A sta se tako Sia kot Shia nato ločila.

Oglasila se je tudi pevka Sia, ki igralca obtožuje, da je patološki lažnivec. Foto: Guliverimage/AP

"Shia je tudi mene čustveno prizadel, je patološki lažnivec, ki me je zapeljal v prešuštniško razmerje, medtem ko je trdil, da je samski," Sijino pisanje na Twitterju povzema portal Huffington Post. "Verjamem, da je zelo bolan, in do njega ter do njegovih žrtev čutim sočutje. A vedite - če se imate radi, bosta ostali na varnem, stran od njega."

V nadaljevanju je nekaj prijaznih besed namenila glasbeni kolegici FKA twigs. Zapisala je, da jo ima rada in da je ponosna nanjo, ker je bila tako pogumna in šla v javnost s svojo zgodbo.

