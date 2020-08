Neda Ukraden ni običajna babica, te dni pišejo hrvaški mediji, ki so jo označili kar za najbolj seksi babico Balkana, saj na svojem Instagramu redno objavlja fotografije v kopalkah.

Čeprav bo 16. avgusta praznovala že 70. rojstni dan, se ji leta ne poznajo, za kar priljubljena pevka skrbi že vrsto let. Pravi, da ne hodi v fitnes, a vseeno telovadi, v življenju pa sta pomembna pozitivna energija in vitalen duh, pravi. "Če tega nimate in ste stalno nezadovoljni in negativni, se boste postarali že pri 40."

Edini moški v življenju je šestletni vnuk

Pomagajo pa tudi številni snubci, je razkrila za hrvaški medij 24sata.hr, tako stari kot mladi. "Od nekdaj sem bila ljubljena, a jaz iščem nekaj več."

Od leta 2013, ko ji je umrl mož Milan Bilbija, se ni več poročila, na vprašanje, ali ima moškega v življenju, pa zadnje čase odgovarja: da, šestletnega vnuka Dušana. "Za zdaj je on edini moški v mojem srcu. Drugi, ki bi me osvojil, pa se še ni pojavil, saj mi težko sledijo in spoštujejo moje želje," je dodala.

Raje se posveča svojim vnukom. Hčerka Jelena ji je rodila tri, poleg Dušana še dvojčici Nedo in Aleksandro.

"Vsak bi moral biti hvaležen, da ga je korona zaobšla"

Z njimi, s hčerko in zetom trenutno preživlja poletne počitnice, saj zaradi koronakrize nima poletne turneje, kot je bila vajena do zdaj. Njeni dnevi so tako v teh poletnih mesecih v družinski hiši v Boki Kotorski videti precej bolj sproščeni. Za vnuke kuha zdrave obroke, se igra z njimi na plaži in načrtuje zabavo za prihajajoči okrogli rojstni dan.

Sicer pa Neda glasbene lestvice zadnje tedne osvaja s pomočjo slovenskega glasbenika Luke Basija, s katerim sta posnela pesem Ni Dubai ni Hawaii.





Pandemija jo je naučila živeti v trenutku in biti hvaležna za zdravje, je dodala za hrvaški medij. "Vsak človek bi moral nehati razmišljati o težavah ter biti hvaležen, da ga je korona zaobšla in da ni končal na respiratorju. Okrog mene so moji najdražji, imamo se radi, smo zdravi in nismo zboleli za to neumno boleznijo," je sklenila pogovor.

