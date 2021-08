Hrvaški mediji: Jordana zaradi glasne glasbe obiskala policija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Michaela Jordana, ki je s 95-metrsko jahto nedavno priplul na jadranski otok Hvar, je po poročanju bralcev hrvaškega portala Jutarnji list obiskala policija.

Potem ko je legendarni športnik užival v dobrotah hvarske restavracije Gariful, je na veselje vseh prisotnih gostov več kot pet ur preživel v baru Hula Hula, najbolj znanem hrvaškem baru na plaži.

Michael Jordan trenutno uživa na Hvaru. Foto: Reuters

Priljubljeni košarkar je sedel s prijatelji, užival v glasbi, hrani in pijači, prišel pa je v spremstvu varnostnikov, ki so budno pazili, da nihče ne bi motil njegovega miru in počitka.

Po navedbah hrvaških bralcev pa naj bi športna legenda tisti večer pretiravala s preglasno glasbo, ki se je slišala z luksuzne jahte. Jutarnji list se je za podrobnosti o dogodku obrnil na splitsko-dalmatinsko policijo, odgovor s policije pa še čakajo.

Po obisku Hvara naj bi Jordan z ženo Yvette Prieto in družbo odplul v Dubrovnik, od koder bo z letalom zapustil Hrvaško.

