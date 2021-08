Jordan na Hvaru stopil z jahte, takoj ga je obkolila množica oboževalcev #video

V sredo popoldne je na hvarski rivi nastala neznanska gneča, povzročil pa jo je Michael Jordan, ki z ženo Yvette in prijatelji na razkošni jahti križari po Dalmaciji. Slavni košarkar se je do zdaj večinoma zadrževal na jahti, na Hvaru pa je vendarle stopil z nje in se z družbo odpravil v tamkajšnjo restavracijo Gariful, priljubljeno zbirališče slavnih in bogatih.

Pred restavracijo se je kmalu zbrala množica oboževalcev:

58-letnega športnega zvezdnika občinstvo ni prav nič motilo, ampak se je odpravil do množice oboževalcev, se fotografiral z njimi in nekaterim dovolil celo, da ga objamejo.

Sproščeno je poziral tudi z osebjem restavracije, navdušenim nad slavnim gostom. Jordan se je sicer za večerjo oblekel povsem sproščeno, nosil je kratke hlače in črno majico, na kateri seveda ni manjkala njegova zaščitna številka 23.

