Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hajdi Korošec Jazbinšek, ki je v otroških letih Slovenijo osvojila s pesmijo Naš kuža, je na Instagramu razkrila, da je poginil njen psiček Gucci. "To je bil moj najboljši prijatelj, zaveznik in vedno me je z veselim repkom pričakal. Včeraj pa, ko smo z družino prišli domov, ni mogel ... vedela sem, da je nekaj narobe," je napisala nekdanja pevka, ki se je domov vrnila z dopusta na Maldivih. Svojega psička Guccija je velikokrat objavljala na družbenih omrežjih, na katerih ga je naslavljala z najboljšim prijateljem ali zaveznikom.

V zapisu ob fotografiji se mu je zahvalila za vsa leta, ki sta jih preživela skupaj: "Toliko lepih spominov mi polni srce, da ti bom do konca življenja hvaležna, ker sem skoraj 12 lepih let imela možnost biti tvoja prijateljica."

"Vedno sem rekla, da bolj ko spoznavam ljudi, raje imam pse. Človek človeku naredi marsikaj hudega, žival te ima samo rada, vesela je vsake pozornosti, objema in ti nesebično vrača vso ljubezen, če jo le želiš," je zapisala.

Nekdanja otroška zvezdnica, ki je danes uspešna podjetnica, je nekaj ur po objavi fotografije pojasnila, da se v takšnih trenutkih človek zave, da je vse minljivo. "Smrti ne more nihče preprečiti, zato je treba živeti vsak dan, kot da je zadnji," je dodala.

Preberite tudi: