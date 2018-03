Govorice ne držijo: Angelina Jolie ne ljubi nepremičninskega agenta

Angelina je menda še vedno samska. Foto: Getty Images Potem ko je včeraj svetovni in domači splet preplavila novica, da je 42-letna igralka dokončno prebolela Brada Pitta ter srečo našla v objemu nepremičninskega agenta, se je zdaj oglasil vir, ki je blizu zvezdnici. Za Us Weekly je zatrdil, da te govorice nikakor ne držijo in da je Angelina še vedno samska.

"Angie ne hodi z nepremičninskim agentom. Pravzaprav se ta trenutek ne videva z nikomer," je bil zgovoren vir. "Že res, da se je v preteklem letu občasno družila z različnimi moškimi, a to je naredila zelo potihoma." Razlog, da je svoje zmenke hotela obdržati v tajnosti, pa je bil ta, da z nobenim od moških ni imela resnih namenov. Šlo je zgolj za neobvezno druženje.

Brad in Angelina sta bila skupaj deset let. Foto: Reuters Angelina in Brad, ki sta bila skupaj deset let, dve leti od tega sta bila tudi poročena, sta svoje oboževalce z novico o razhodu presenetila septembra 2016. Čeprav torej že leto in pol ne živita več skupaj, pa uradno še vedno nista ločena.

Menda prav te dni potekajo pogovori z odvetniki in pogajanja okrog skrbništva otrok. "Brad si namreč želi, da bi otroci čim več časa preživeli tudi pri njem, da bi v njegovi hiši tudi spali. Upa, da se bo to čez čas zgodilo samo po sebi," je za Us Weekly še pojasnil vir. Za zdaj namreč vseh šest otrok živi z Angelino, medtem ko jih Brad videva občasno.