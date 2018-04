Slovenca v nori akrobaciji, ki si je ni drznil izvesti še nihče #video

Priljubljena akrobata Filip Kržišnik in Blaž Slanič sta si spet drznila iti korak dlje. Navadne hodulje so zanju že prelahke, izzivi na njih pa premajhni. Akrobacijo z njimi sta zato dvignila na višji raven, jo naredila še bolj zanimivo in dih jemajočo.

Bi si upali kaj podobnega? Foto: F&B Acrobatics

Akrobata Blaž Slanič in Filip Kržišnik sta edina na svetu, ki nastopata z akrobatskimi točkami na električni rolki, imenovani tudi hoverboard. No, za svoje nastope jo sicer uporabljajo nekateri plesalci, a akrobatskih elementov, povezanih v koreografijo, si na njej ni drznil izvesti še nihče.

Tudi to pa je bilo zanju kmalu prelahko in hoverboardu sta priključila še - hodulje. "Nekaj neverjetnega in še nikoli videnega. Ker sva ugotovila, da je vse skupaj prelahko, kljub znanju, da nihče na svetu še ni izvajal česa podobnega, sva z vsem vred stopila še na hoverboard," nam je pojasnil Filip.

Kako sta pripravljala točko na hoduljah in hoverboardu:

Kje se bosta torej ustavila? Filip pravi, da se za zdaj še ne nameravata. "Nekje so meje, kje, bomo videli čez nekaj let."

Vsekakor je super vedeti, da si v nečem pionir, čeprav si samouk iz majhne Slovenije. Misliva, da lahko s takim povezovanjem sposobnosti človeškega telesa in moderne tehnologije pridemo še daleč. No, ali pa, kot pravijo, kdor visoko leta, nizko pade. Tu bi bil tak padec kar boleč.

Akrobacije boste danes videli tudi v oddaji The Biggest Loser Slovenija. Tekmovalce namreč čaka zanimiv dan, ki se bo začel s skušnjavo na Nebotičniku. Skupini se bosta pomerili v pitju koktajlov, ali bo kateremu izmed tekmovalcev končno uspelo dobiti imuniteto, pa za zdaj ostaja skrivnost.



Ker bo sladke kalorije treba porabiti, bo sledil trening z Natašo in Janom, kjer se jim bosta pridružila tudi akrobata. S preskokom kar petih tekmovalcev jih bosta osupnila, ali bo kateremu izmed naših junakov kljub odvečnim kilogramom uspela katera od akrobatskih prvin, pa preverite že nocoj ob 21.05 na Planet TV.



Šov The Biggest Loser Slovenija je od zdaj na sporedu od torka do petka ob 21.05.