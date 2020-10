F&B Acrobatics: od svetovnih akrobatov do mizarskih mojstrov #video

Filip Kržišnik in Blaž Slanič sta multipraktika na področju dih jemajočih akrobatskih elementov. Ne le spretnosti, tudi idej jima na tem področju ne manjka. Tokratna koronakriza pa je botrovala temu, da sta moral postati inovativna tudi pri iskanju novih poslovnih idej. Prelevila sta se v mizarska mojstra in odprla svojo delavnico, snemata pa tudi ustvarjalne in učne videovloge.

Dvojcu F&B Acrobatics je bilo najhuje v času karantene. "Čez noč so odpovedali vse dogodke, na katerih bi morala nastopati, ter zaprli športne dvorane, kjer cele dneve trenirava. Tako sva v trenutku izgubila vse možnosti kreativnega ustvarjanja, zabavnih izzivov in s tem pridobivanje novih znanj," je povedal Filip. Prvih nekaj dni ni bilo težav, ker jima je počitek prišel prav, nato pa ju je kot "hiperaktivca" začelo hitro razganjati od energije. In tako sta prišla na idejo, da bi postala kreativna še na drugem področju – izdelavi predmetov iz lesa, kovine in betona.

Filip Kržišnik in Blaž Slanič sta se prelevila v mizarska mojstra. Foto: Osebni arhiv "Dobila sva idejo, odprla svojo delavnico, kjer sodelujeva tudi z nekaterimi znanimi podjetji, ki skrbijo, da imava najboljše pripomočke." Z lesom sta ustvarjala že od malih nog. Blaž je pred kratkim sam renoviral svoje stanovanje, Filip pa je na pomoč priskočil prijatelju, ki je gradil hišo in mu izdelal leseno luč in mizo. "Ker imava v studiu tudi laser, veliko delava tudi z gravuro na les, pleksiglas, usnje in podobno. Tu ni meja pri kreativi. Obeski za ključe, božična darila, podstavki za pijačo, deske za rezanje, leseni čipi za poker ali pa dekorativne škatle za steklenice vina. Najprej pa sva seveda morala opremiti delavnico, sama sva izdelala delovne površine, mize …"

Ročne spretnosti in kreativnost jima pridejo prav na vsakem koraku. Foto: Osebni arhiv Najbolj sta navdušena nad oživitvijo starih kosov pohištva in izdelavo umetnin iz pozabljenega kosa lesenega soda. "To res prinese nasmešek na obraz, saj dobi neki stari, zapuščen kos novi pomen, novo življenje in estetiko," pravita fanta. In čeprav vemo, da lahko pri tovrstnem delu hitro pride do poškodb, pa tega strahu nimata. "Strahu ni kaj dosti, tako kot pri najinih akrobacijah. Vse dobro premisliva, si vzameva čas za izvedbo in sva prisotna v trenutku zahtevnejših in nevarnejših podvigov. Na koncu se tako ali tako človek poškoduje v domačem okolju, ko ne razmišlja in z mezincem na nogi zapne za omaro."