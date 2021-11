Fatalna Slovenka razočarana nad Kranjsko Goro: Zdaj razumem, zakaj hodimo v tujino

Patricia Pangeršič, priljubljena osebna trenerka in vplivnica, ki je letos osvojila naziv Femme Fatale, je na Instagramu razkrila, da ima po krajšem oddihu v Kranjski Gori zelo slabe vtise.

"Zdaj razumem, zakaj Slovenci denar zapravljamo drugje, zakaj hodimo na dopuste na Hrvaško," je dejala, "tako slabe izkušnje s hotelom po moje še nisem imela. Že ko smo prišli tja, odnos na recepciji … sploh ne bom komentirala."

Hotelska soba, ki so ji jo dodelili, sploh ni bila pripravljena, je še povedala, za to pa se ji niso niti opravičili. "Ko sem prišla v sobo, na vzglavnikih ni bilo posteljnine, manjkala je ena brisača, po kotih je bilo polno las," je dejala. "Tudi sama se ukvarjam z oddajanjem apartmajev in vem, da določene stvari morajo biti urejene, ne glede na to, ali oddajaš sobo za sto ali 300 evrov."

"Kot da si jim odveč"

Najbolj pa jo je razočaral odnos ljudi, je dejala, slabe izkušnje je imela v vseh kranjskogorskih lokalih in restavracijah, ki jih je obiskala: "Pustiš dobrih sto evrov za večerjo, odnos pa, kot da si jim odveč."

Ob kritikah tudi pohvala

"Naši ponudniki so imeli zdaj priložnost, da se izkažejo in nas navdušijo, da se bomo vračali tudi pozneje, ko ne bo več bonov. Ampak ne, bilo je prav nasprotno," je poudarila. A prav vse vendarle ni bilo negativno. Kot je izpostavila, so bili izjemno prijazni na planiškem ziplinu, pa tudi sicer nad Kranjsko Goro še ni povsem obupala.

"Ne mečem vseh ponudnikov v isti koš in upam, da je v drugih nastanitvah bolje," je poudarila, "nekaj imamo rezervirano še decembra, pa bomo videli."