Enajstletnik po viralnem videu dobil sanjsko štipendijo #video

Enajstletni Anthony Mmesoma Madu obožuje balet. S svojimi črnimi pajkicami in belim pulijem izstopa med rožnatimi tutuji v brezplačni baletni šoli, a ga to prav nič ne moti, saj sledi svojim sanjam. Postati hoče profesionalni baletni plesalec, čeprav so si starši zanj želeli, da bi bil nekoč župnik.

"Balet je moje življenje in vadim ga vsepovsod. Ko plešem, se počutim, kot da sem na vrhu sveta. Kadarkoli me mama pošlje po opravkih, najprej odplešem nekaj baleta, saj me to zelo zelo osrečuje," je navdušeno zaupal Reutersu.

Foto: Reuters

Z blata in dežja na (suhe) velike odre

Njegovo ljubezen do plesa je videlo vsaj 15 milijonov ljudi, potem ko je njegov video, v katerem pleše v dežju in blatu, postal viralen. Na vprašanje, zakaj je plesal v blatu, je preprosto odgovoril, da zato, "ker vaja dela mojstra", in da vadi, kjerkoli lahko. "Komaj čakam, da zaplešem na velikem odru in začnem delati napake," je še dejal.

Video ni ušel niti elitni baletni šoli American Ballet Theatre, ki mu je ponudila štipendijo in mu že za čez poletje uredila dostop do spletnih treningov z njimi. Prihodnje leto pa bo odpotoval v ZDA, kjer bo dobil vrhunsko baletno izobrazbo.

Video, ki mu je prinesel štipendijo njegovih sanj:

Balet hočejo približati nigerijskim otrokom

Anthonyjev talent na brezplačni akademiji spodbuja njen ustanovitelj Daniel Ajala Owoseni, ki sicer nima strokovne izobrazbe in se je baleta učil prek YouTuba in Googla.

Akademijo Leap Of Dance je ustanovil pred slabimi tremi leti v želji, da bi otrokom, ki si ne morejo privoščiti dragih tečajev, približal ta ples, ki je v Nigeriji še precej nepoznan. "Ko me prijatelji vidijo plesati, se sprašujejo, kaj počnem, ali je to neki tuji ples," je to potrdil Anthony, Owoseni pa dodal: "Želel sem jim predstaviti obliko umetnosti, ki zahteva disciplino in predanost. Otroci, ki se naučijo tega, znajo to nato prenesti na druga področja življenja."