Eddie Murphy poziral za redko fotografijo z vsemi svojimi desetimi otroki

Eddie in Page sta skupaj od leta 2012, septembra letos pa sta se zaročila. Foto: Getty Images

Eddie Murphy je pred slabim mesecem dobil že desetega otroka, sina Maxa, ki mu ga je povila mlajša zaročenka Paige Butcher. Z njo sicer že ima dveletno hčerko, a 57-letni igralec ima iz prejšnjih zvez in zakonov še osem otrok.

Prvega otroka, sina, ki je zdaj star 29 let, je dobil s Paulette McNeely, z nekdanjo ženo Nicole Mitchell Murphy jih ima kar pet, štiri hčerke in enega sina, v razmerju s Tamaro Hood pa se mu je rodil še en sin. Hčerko ima tudi z nekdanjo članico skupine Spice Girls Melanie Brown, znano kot Mel B.

Hčerke Angel, ki jo ima z Mel B, dolgo ni hotel priznati za svojo. Foto: Cover Images

Končno za svojo vzel tudi hčerko, ki jo ima z Mel B

Zvezdnik je pred 12 leti med drugim dobil hčerko Angel Iris, ki je rezultat kratkotrajne zveze z Mel B. Še dolgo po tem, ko so rezultati DNK-analize pokazali, da je res njegova hčerka, je Eddie zanikal, da je njen oče, in je ni hotel priznati za svojo.

A kot kaže, se je le omehčal, saj se je Angel za božič pridružila svojim sorojencem in pozirala skupaj z njimi. Na fotografiji sta poleg Eddieja in njegove zaročenke še njegova mama in tašča.

