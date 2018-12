Veronika Podgoršek delila božične trenutke s svojimi otroki #foto

"Jaz in moji štirje zakladi. Kako čas teče. Viktoria je že skoraj tako velika kot jaz in, ko skozi čas kot mama dobiš napisane take besede, je to najlepše darilo," je na svojem profilu na Facebooku zapisala znana slovenska terapevtka, specializirana za partnersko in družinsko terapijo, Veronika Podgoršek.

Delila je fotografijo svojih štirih otrok, Viktorie, Evelin, Kim in najmlajšega Patrika, ki se je rodil marca letos, ter fotografijo z najstarejšo Viktorio, ki ji že skoraj konkurira v višini, bralcem pa je pokazala še pismo, ki ji ga je napisala hčerka.



