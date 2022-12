Dokumentarec, ki bo zatresel monarhijo? Razkrili so prve prizore.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Netflix je objavil prve prizore dokumentarca o ljubezenski zgodbi britanskega princa Harryja in Meghan Markle. V njem naj bi zakonca razkrila, kaj se je v britanski kraljevi družini dogajalo "za zaprtimi vrati".

Pretočna platforma Netflix je razkrila prve prizore iz dokumentarne serije o princu Harryju in Meghan Markle, ki naj bi premiero dočakala 8. decembra.

Posnetek se začne z vprašanjem "Zakaj sta želela posneti ta dokumentarec?" in nadaljuje s kolažem njunih fotografij, posnetki noseče, pa tudi objokane Meghan, medtem ko je mogoče slišati Harryjev glas, ko reče: "Nihče ne vidi, kaj se dogaja za zaprtimi vrati."

Harry nato izjavi še: "Moral sem storiti vse, kar lahko, da zaščitim svojo družino." Posnetek se konča z Meghan, ki reče: "Ali ni edino logično, da najino zgodbo slišite od naju?"

Netflixu je do zdaj uspelo zadržati kakršnokoli curljanje informacij, kaj bosta Harry in Meghan razkrila v dokumentarcu. Po smrti kraljice Elizabete II. se je sicer šušljalo, da bodo premiero zamaknili na poznejši datum, a so se pri Netflixu očitno odločili, da bodo železo kovali, dokler je še vroče.

