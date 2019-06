David Hasselhoff se je namakal v Jadranu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vitez za volanom je to legendarno TV-vlogo pred kratkim spet podoživel - udeležil se je slovitega relija Gumball 3000 in bil v okviru tega tudi na jadranski obali, tam pa ni zamudil priložnosti za skok v morje.

David Hasselhoff je na spletu objavil vrsto fotografij in posnetkov, ki so nastali pretekli teden med relijem Gumball 3000. Razkril je, da je bil eden od udeležencev slovitega avtomobilskega shoda, katerega trasa je letos vodila tudi čez Slovenijo.

Ali je bil "The Hoff", zvezdnik serije Vitez za volanom (Knight Rider), v katerem od avtomobilov, ki so peljali skozi naše kraje, ni jasno, s fotografijami pa je potrdil, da se je peljal čez Grčijo, Severno Makedonijo, Kosovo in Črno goro ter Hrvaško, kjer je postanek izkoristil tudi za skok v morje.

