Pravi šov v Ljubljani: karavana superšportnikov navdušila #video

Za karavano Gumball 3000 je že večji del poti, ki so jo v začetku tedna začeli na Škotskem v Edinburgu. Včeraj so prenočili v Benetkah, danes dopoldne pa se je karavana od tam pripeljala v središče Ljubljane. Ob cesti proti Ljubljanskemu gradu se je trlo navdušencev nad avtomobili in imeli so kaj videti. Na desetine ferrarijev, porschejev, lamborghinijev, med avtomobili je bil tudi še kakšen mclaren, pa bugatti, rolls-royce, aston martin, manjkalo ni niti nekaj nepogrešljivih porschejev in podobnih športnikov.

Potem ko je Ljubljana lani gostila podobno karavano One Life Rally, je letos pripravila uradni postanek s kosilom za udeležence karavane Gumball 3000. Iz Ljubljane so se odpravili proti Budimpešti, čaka jih še pot prek Splita proti Črni gori.

Več utrinkov v zgornjem videu.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič