To so bili sanjski avti, ki so danes prečkali Slovenijo #video

Karavana Gumball 3000 je bil še zjutraj v črnogorskem Tivatu, nato pa jih je pot vodila prek Hrvaške, postanka v Splitu in naprej proti Reki in Sloveniji. Državno mejo so prečkali na Starodu in se nato po zelo slikoviti cesti peljali proti Kozini in nato proti Italiji. Danes zvečer imajo cilj etape v Benetkah. Današnji dan je bil za udeležence zelo naporen, saj so morali prevoziti več kot 900 kilometrov.

30 kilometrov 'slovenskega' Gumball 3000

V tednu, ko slovenska policija in Agencija za varnost prometa izvajata akcijo Hitrost, so policisti dodatno pazili tudi na udeležence razvpitega avtomobilskega 'roadtripa'. Čeprav je bila njihova pot prek Slovenije dolga le okrog 30 kilometrov, je bilo ob cesti veliko avtomobilskih navdušencev. Ti so lahko videli na desetine vrhunskih avtomobilov, med njimi številne ferrarije, porscheje, lamborghinije, pa tudi mclarne, aston martine, maseratije in podobne drage superšportne avtomobile.

Čeprav smo tudi v našo kamero ujeli nekaj prometnih prekrškov (neupoštevane rdeče luči, prehitevanje prek polne črte …) so se udeleženci na cesti obnašali dokaj zgledno.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič