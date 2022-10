Črna obleka Emily Ratajkowski, o kateri se govori še danes

Medtem ko so nekateri navdušeni nad slogom manekenke in igralke Emily Ratajkowski, se drugi nad njenimi modnimi izbirami zgražajo. Tako ali drugače pa se o kreacijah, ki jih nosi, govori. Mineva že šest let od tega, ko je Emily oblekla, po mnenju nekaterih, najbolj kontroverzno obleko. Leta 2016 je manekenka na zabavi Harper's Bazaar's Icons party nosila črno, rahlo svetlečo obleko modnega oblikovalca Juliena Macdonalda z zelo globokim izrezom. Na omenjeni zabavi se vsako leto zberejo najpomembnejše osebnosti iz sveta estrade in mode.

Ko se je manekenka pojavila v tej kreaciji, je poskrbela za pravo senzacijo. "Sanjalo se mi ni, da bo ta kreacija izzvala takšne odzive. Nekateri so bili jezni name, ker se jim je zdela obleka preveč seksi," je v videointervjuju povedala Emily in razložila, da ne vidi, v čem je težava, saj je razgaljene dele telesa pokrivalo mrežasto blago.

Veliko razpravo je leta 2016 sprožil ameriški modni strokovnjak Tim Gunn v oddaji Modna policija. "Ta obleka je tako ostudno vulgarna. Zakaj bi karkoli nosila, zakaj ne sleče vsega," je takrat komentiral Gunn. Manekenka ni oklevala z odgovorom, odzvala se je z besedami, da gre za seksizem.