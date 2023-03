Nekdanji mož znane manekenke obtožen spolnih zlorab mladoletnic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Emily Ratajkowski in Sebastian Bear-McClard sta se razšla leta 2022, skupaj imata sina.

Nekdanjega moža manekenke Emily Ratajkowski je več žensk obtožilo neprimernega vedenja in spolnih zlorab. Trdijo, da so bile v času storjenih dejanj še mladoletne.

Filmskega producenta Sebastiana Beara-McClarda, ki se zdaj uradno ločuje od manekenke Emily Ratajkowski, je več deklet obtožilo spolnih zlorab in neprimernega vedenja, poroča Page Six. Z vsemi dekleti naj bi se za srečanje dogovoril prek telefona, nato pa se z njimi sestal tudi v živo.

Mlada ženska, ki je zdaj stara 24 let, je v razkritju, ki ga je objavil Variety, trdila, da ji je filmski producent pisal prek Instagrama, ko je bila stara komaj 17 let. Kasneje naj bi se dobila, ona pa je nato dobila manjšo vlogo v njegovem filmu.

Snemala naj bi z znanim igralcem Robertom Pattinsonom, na snemanju pa se je izkazalo, da gre za igralca, ki so ga pred kratkim izpustili iz zapora. "Moja stiska se je samo še povečala, ko mi je igralec med prizorom na uho zašepetal, ali lahko prizor spolnega odnosa v resnici uprizoriva pred kamerami. Rekla sem 'ne'," je še povedala za Variety.

Od takrat naprej se je dekle s filmskim producentom še naprej sestajalo in bilo z njim v sporazumnem razmerju. Dovoljena starost za sporazumni spolni odnos v državi New York je namreč 17 let.

Obljubljal jim je kariero v filmski industriji

Neka druga ženska je potrdila, da je Beara-McClarda spoznala, ko je bila stara 18 let, tudi z njo pa je producent stik navezal prek aplikacije Instagram in ji obljubil kariero v filmski industriji. Ko sta se srečala, naj bi jo posilil, kasneje pa naj bi jo zmerjal in ji sledil prek aplikacije na telefonu, je povedala v izjavi za Variety.

Poleg tega naj bi ga omenjena ženska ujela pri dopisovanju z nekim 15-letnim dekletom. Ko ga je s tem soočila, se je njenim komentarjem posmehoval, obtožb, da si dopisuje z mladoletnico, pa ni zanikal. Njuno razmerje se je dogajalo, ko je bil Bear-McClard še poročen z Emily Ratajkowski.

Z manekenko ima dveletnega sina

Bear-McClard in Emily Ratajkowski imata dveletnega sina Silvestra, poročila pa sta se leta 2018, le dva tedna po javni objavi njune romance. Emily je lani septembra 2022 vložila zahtevo za ločitev, v kateri je trdila, da jo je filmski ustvarjalec večkrat prevaral.

Filmski producent se na obtožbe o spolnih napadih še ni odzval, izjave v zvezi z obtožbami ni podala niti njegova nekdanja žena. Prijatelji, ki so blizu manekenke, pa naj bi za Variety povedali, da nad obtožbami "ni presenečena."