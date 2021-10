Osem let po snemanju videospota za skladbo Blurred Lines je Emily Ratajkowski, ki je v njem nastopila še z dvema manekenkama, razkrila, da jo je pevec Robin Thicke na snemanju otipaval in bil pri tem vidno opit.

30-letna manekenka je to izdala v svoji novi knjigi z naslovom My body (Moje telo, op. p.), v kateri je zapisala, da jo je pevec med snemanjem nenadoma prijel za prsi, ona pa se mu je instinktivno umaknila. "Na sebi sem začutila hladne in tuje roke, kako od zadaj objemajo moje gole prsi. Umaknila sem se vstran in za hrbtom videla Robina," je razkrila in dodala, da se je glasbenik le bedasto nasmehnil in se nato spotaknil.

Vse to je videla tudi režiserka videospota, Diane Martel, ki je zakričala na Robina, da kaj pa počne. Tudi ona je potrdila, da je bil na snemanju pijan, in dodala, da se je kasneje Emily sicer "strahopetno opravičil" ter pohvalil njeno profesionalnost, da je nadaljevala snemanje.

"Thicke je s svojim obnašanjem vse prisotne opomnil, da ženske tam nimajo moči. Čeprav sem bila golo dekle, ki pleše v njegovem videospotu, nisem bila nič drugega kot izložbena lutka," je še zapisala Emily.

"Posiljevalska" pesem, ki se je izkazala za plagiat

Pesem Blurred Lines je že na začetku dvignila precej prahu, saj sta poleg Emily v videospotu napol goli plesali še dve manekenki, zato so morali na malih ekranih predvajati cenzurirano verzijo.

Nekaj let kasneje pa sta se Robin in Pharrell Williams, prav tako avtor skladbe, zaradi očitkov o plagiatu znašla na sodišču. Tega so ju obtožili otroci Marvina Gaya, saj Blurred Lines po njihovem mnenju premočno spominja na Marvinovo Got to Give It Up. Sodišče je z njimi soglašalo in Robinu ter Pharrellu naložilo plačilo nekaj manj kot pet milijonov dolarjev (približno 4,3 milijona evrov) Marvinovi družini.

To pa še ni vse. Glasbenika sta se soočala tudi z očitki, da je pesem Blurred Lines seksistična in "posiljevalska", kar je predlani priznal tudi Pharrell in dejal, da si želi, da je ne bi nikoli posnel. "Moj um je končno dojel, kaj sporoča ta pesem in kako se lahko nekdo počuti ob tem."

