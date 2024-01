Boban po "ločitvi" od Čeferina spet z bivšo ženo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni hrvaški nogometaš, do nedavnega sodelavec Uefe, je spet skupaj z materjo svojih otrok, s katero sta se leta 2021 ločila.

Nekdanji hrvaški nogometni zvezdnik Zvonimir Boban je prejšnji teden duhove buril z odločitvijo, da zapusti delovno mesto v Uefi po sporu s predsednikom zveze Aleksandrom Čeferinom.

Zdaj pa se je v medijih pojavil s pozitivnejšo novico – spet se je vnela ljubezen med njim in Leonardo, njegovo nekdanjo ženo, s katero sta se leta 2021 ločila po 28 letih zakona.

"Res je, Zvone in jaz sva spet skupaj, zelo sva srečna," je za hrvaško revijo Story potrdila Leonarda.

Leonarda in Zvonimir Boban sta leta 2021 sporočila, da se po 28 letih ločujeta, ona pa se je nato vrnila v domači Zagreb, potem ko je z družino štiri leta živela v Švici.

Poročila sta se leta 1993 in imata pet otrok. Konec 90. let sta posvojila Marijo, leta 2003 Gabrijela, leta 2008 dvojčka Marto in Rafaela, leta 2009 pa se jima je rodila hči Ruža.

Preberite še: