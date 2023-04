Balkanski mediji: srbska pornoigralka se je poročila z bogatim Kraljem Celja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbska pornoigralka, starleta in zvezda resničnostnih šovov Nevena Hot se je po poročanju več hrvaških in srbskih medijev poročila s slovenskim milijonarjem, znanim tudi po vzdevku Kralj Celja. Identiteta Celjana ni znana, kot je razvidno s fotografij, pa naj bi se glamurozna poroka zgodila na slovenski Obali.

40-letni Celjan z vzdevkom Kralj Celja naj bi obogatel s trgovanjem z zlatom, s katerim se ukvarja že dvajset let, poroča Jutarnji list.

Razsipno poročno slavje

Na poročnem slavju niso varčevali, poroča Telegraf.rs. Z Nizozemske naj bi prispelo 1.200 tulipanov, hrano pa so na jahti menda pripravljali znani kuharski mojstri iz Slovenije, Indonezije in Srbije. Nekateri so poročali tudi, da je ženin srbski igralki filmov za odrasle podaril najmanj en kilogram zlatega nakita.

Nevena je za poročno slavje izbrala belo obleko iz nove kolekcije Vere Wang, slabih 28 tisoč evrov vredna poročna prstana pa so izdelali v Celju.