Balkanska diva je 73. rojstni dan proslavila v kopalkah

"Lahko bi vam napisala sto razlogov, zakaj je dobro biti slavljenka v teh letih. A ni potrebe, vse je jasno," je legendarna pevka Neda Ukraden zapisala ob fotografiji, na kateri nosi živobarvne kopalke in belo srajco.

Novopečena 73-letnica je za fotografijo pozirala v Boki Kotorski v Črni gori, v komentarjih pa se je oglasila vrsta njenih prijateljev in drugih sledilcev, ki so ji čestitali ob prazniku.

Osvajajo jo mlajši moški, ne pa vrstniki, ki "so že na berglah"

Neuničljiva pevka je pred kratkim v pogovoru za srbski tabloid Kurir spregovorila tudi o svojem ljubezenskem življenju. Povedala je, da je samska, a da jo osvaja veliko moških, še posebej mlajših. "Jasno je, da me ne bodo osvajali moji vrstniki, ki so zdaj že na berglah in ne morejo niti po stopnicah," je hudomušno dejala in dodala: "Razen dveh mojih vrstnikov, ki sta še vedno top, to sta Brega (Goran Bregović, op. p.) in Čola (Zdravko Čolić, op. p.).