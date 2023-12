Anja Rupel se po daljšem času vrača na koncertne odre, ob tem pa je izdala tudi novo pesem z naslovom Srce že ve. Pevka, ki je meje nekdanje skupne države prestopila že s skupino Videosex, napoveduje nov album z novimi različicami svojih največjih hitov in tudi nekaj novih skladb, v petek pa bo s Tinkaro Kovač in gostom presenečenja nastopila v SiTi Teatru. Za Siol.net je v pogovoru razkrila, da "ne gre toliko za udarno vrnitev kot za to, da se je preprosto končno vse poklopilo".

"Vesela sem, da se mi bo kot gostja na koncertu v SiTi Teatru pridružila Tinkara Kovač. Tinkara je izvrstna pevka in glasbenica, s katero naju družita dolgo prijateljstvo in podoben glasbeni okus, z njo pa sem že sodelovala tudi kot avtorica," je Anja Rupel povedala pred koncertom, na katerem bo nastopila v družbi Kovačeve in gosta presenečenja.

Nekatere najbolj znane pesmi iz njene samostojne kariere so Lep je dan, Odpri oči, Odšla bom še to noč, V Ljubljano, Plašč ljubezni, Življenje je kot igra, Najbolj nori par in Ključ do srca. Pred koncertom, ki ga v SiTi Teatru s skupino pripravlja v petek, 8. decembra, smo z Anjo Rupel spregovorili v kratkem intervjuju za Siol.net.

"Glasbe nisem pogrešala, saj je v mojem življenju prisotna vsak dan." Foto: Lidija Mataja

Zakaj ste se odločili za bolj udarno vrnitev na koncertne odre?

Ne gre toliko za udarno vrnitev kot za to, da se je preprosto končno vse poklopilo. Nova skladba, snemanje videospota in koncert v SiTi Teatru BTC, s katerimi napovedujemo tudi prihajajoči album. Že dalj časa sem nameravala izdati nov album in spet začeti nastopati, le motivacijo sem potrebovala in nekako čakala na pravi trenutek. Zdaj pa je treba spomniti ljudi, da še delam.

Ste v tem času pogrešali nastopanje in ustvarjanje?

Glasbe nisem pogrešala, saj je v mojem življenju prisotna vsak dan. Na radiu, kjer sem glasbena urednica, pa tudi doma, saj živim z glasbenikom. Malo sem pogrešala odre, a sem občasno nastopala kot gostja na koncertih kolegov in s tem nahranila dušo. Prav nič pa nisem pogrešala medijskega cirkusa.

Na novem albumu bomo lahko slišali tudi nove pesmi. O čem bodo govorile in v katero zvrst se z njimi podajate?

Na novem albumu bodo predvsem skladbe, ki jih že poznamo, a bodo v malce drugačni glasbeni preobleki. Novi bosta verjetno samo dve skladbi, od tega predvidoma en duet, ki pa še ni posnet. Žanrsko ostajam v popu, ki mi je všeč in mi ustreza.

O čem govori vaša najnovejša skladba?

Srce že ve je ljubezenska skladba, ki govori o koncu neke zveze ter tem, da s časom bolečina izgube zbledi in da srce marsikaj prenese.

Njena najnovejša skladba govori o tem, da s časom bolečina izgube zbledi in da srce marsikaj prenese. Foto: Rok Breznik Photography

Ali lahko razkrijete, kdo bo v SiTi Teatru poleg Tinkare Kovač še vaš gost?

Težko, ker potem to ne bo več presenečenje (smeh, op. a.). Ob odlični Tinkari Kovač bo z mano zapel še en meni zelo ljub človek in odličen pevec, s katerim se bova dotaknila mojih časov petja v skupini Videosex.

S kom vam je bilo v karieri najbolje sodelovati?

V svoji karieri sem sodelovala s samimi izvrstnimi glasbeniki in dobrimi ljudmi, tako da bi težko izpostavila le enega. Zelo ljub mi je spomin na sodelovanje z makedonskim pevcem, žal pokojnim Tošetom Proeskim. Pa s Harijem Mata Harijem in Alenko Godec vedno znova rada sodelujem. Tudi z Zoranom Predinom, s katerim sem nastopila tudi v Zagrebu in Beogradu. Skratka z vsemi glasbeniki, ki stopijo v moje življenje, imam res lepe izkušnje.

Kako pa se po vseh teh letih glasbeno ujamete z Alešem Klinarjem, s katerim ste povezani tudi zasebno?

Očitno dobro, saj sobivava že 32 let in sva skupaj ustvarila kar nekaj slovenskih uspešnic. Ne strinjava se vedno, a to je zdrav proces ustvarjanja, ker sva drug do drugega lahko kritična, kar na koncu prinese dober rezultat.

"Tako na modnih kot glasbenih odrih se vedno dobro znajdem, je bila pa to dobra vroča vaja pred koncertom v SiTi Teatru BTC," je o nastopu v Beogradu povedala pevka. Foto: Vesna Lalić

Nastopila tudi na beograjskem tednu mode

Nastopila je tudi na letošnjem beograjskem tednu mode, kamor je bila povabljena kot gostja iz Slovenije v sklopu modne revije Svetlane Proković. "Ker letos mineva 40 let od prve izdaje Videosexa, pred kratkim pa je album Lacrimae Christi izšel tudi na vinilni plošči, sem nastopila s pesmijo Detektivska priča. Tako na modnih kot glasbenih odrih se vedno dobro znajdem, je bila pa to dobra vroča vaja pred koncertom v SiTi Teatru BTC," je o nastopu v Beogradu povedala pevka.

"Bilo je naporno, a tudi zelo lepo. Srečala sem stare znance in spoznala kar nekaj novih ljudi, tudi zelo simpatični pevki Zoe Kida in Konstrakto. Občinstvo se je na moj nastop odzvala zelo čustveno, mnoge je vrnil v mlada leta, sicer pa tudi mlajša generacija dobro pozna jugoslovansko glasbo 80. let, ker se ta še vedno pogosto predvaja. Imajo tudi močno svežo elektropop sceno, ki se navdihuje v novem valu 80. let. V Beogradu se sicer vedno počutim odlično, saj so Srbi tradicionalno dobri gostitelji," je dodala Anja Rupel.

