Angelina Jolie doživela katastrofo z lasnimi podaljški

Foto: Guliverimage 46-letna oskarjevka se je udeležila rimskega filmskega festivala, kjer je predstavljala svoj najnovejši film The Eternals. Čeprav je bila v srebrni Versacejevi obleki videti fantastično, so uporabniki Twitterja komaj umaknili pogled z njenih neenakomernih podaljškov, ki so bili ponesrečeno pripeti na njeno glavo. Splet je v trenutku podivjal. "Kako dovolite, da se Angelina Jolie sprehaja po rdeči preprogi z lasnimi podaljški, ki so videti takole?! Nekdo bo moral biti odpuščen!" in "Kdorkoli je Angelini urejal pričesako, je očitno moral biti pijan!" so se glasili komentarji.

In damo jim prav. Res je bilo težko spregledati plasti las, ki so neenakomerno padale po Angelininem hrbtu in kazile celotno podobo. A hollywoodska diva ponesrečene pričeske očitno sploh ni opazila. Fotografom je veselo delila nasmeške in na rdeči preprogi pozirala s svojima hčerkama, 16-letno Zaharo in leto mlajšo Shiloh, pred novinarji pa se je razgovorila o svojem prihajajočem filmu, kjer igra skupaj z mehiško igralko Salmo Hayek.

"Takoj, ko je stopila v prostor, je Salma vanj vnesla toplino in skrb za soigralce," je povedala in dodala, da čeprav na snemanjih običajno ni preveč družabna, se tokrat ni mogla upreti Salmini sproščenosti in odprtosti. "V filmu je scena, ki je po mojem mnenju vse igralce še dodatno povezala," povzema Joliejeva, ki jo bomo v njenem najnovejšem filmu lahko videli že 5. novembra.

