Jeffreyja Toobina, priznanega novinarja, CNN-ovega glavnega analitika in pisca revije The New Yorker, so ujeli, ko je med videosestankom na platformi Zoom masturbiral.

Jeffrey Toobin se je v začetku tedna na neprimeren način izpostavil sodelavcem pri reviji The New Yorker in radijski postaji WNYC prek videosestanka na Zoomu.

Dogovarjali so se, kako bodo poročali o naslednjem soočenju predsedniških kandidatov pred prihajajočimi ameriškimi volitvami, ter si vzeli odmor, med katerim je Toobin preklopil na drugi klic, a pozabil izklopiti kamero in mikrofon s sestanka s sodelavci.

Drugi klic je bil, kot kaže, "seks klic", saj je Toobin med komunikacijo z osebo na drugi strani začel masturbirati.

Toobin z ženo in hčerko Foto: Getty Images

The New Yorker ga je suspendiral, CNN mu je dal nekaj časa

60-letni novinar se je po incidentu že opravičil ter dodal, da je šlo za nesrečo, saj je bil prepričan, da ga sodelavci na Zoomu ne vidijo in ne slišijo. "Naredil sem nerodno butasto napako, mislil sem, da so bile kamere že ugasnjene. Opravičujem se svoji ženi, družini, prijateljem in sodelavcem."

Ko so ga vprašali o klicu, ob katerem je začel masturbirati, pa je odklonil komentiranje.

Iz New Yorkerja, kjer Toobin dela že več kot 25 let, so sporočili, da so ga začasno suspendirali, ter da preiskujejo primer, pri CNN-u, kjer dela kot glavni analitik, pa so pojasnili, da jih je Toobin prosil za nekaj prostih dni, medtem ko "ureja zasebne zadeve", kar so mu odobrili.