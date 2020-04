Videoklici: pet korakov, da boste videti bolje #video

V času samoizolacije so se sestanki in drugi stiki z ljudmi, tako zasebni kot službeni, preselili na splet in pametne naprave. Čeprav je marsikaj mogoče urediti z "običajnim" klicem, pa je v zadnjih tednih občutno zrasla tudi pogostost videoklicev - če ne drugega, si želimo videti znane obraze, od katerih smo že dolgo ločeni.

Po drugi strani pa se je med delom od doma marsikdo nehal ukvarjati s svojim videzom oziroma je za računalnikom precej manj urejen, kot je bil v času, ko je bil fizično prisoten na delovnem mestu. Nihče seveda od vas ne pričakuje, da boste doma za računalnikom sedeli v poslovni obleki ali kostimu, velja pa razmisliti, ali želite videoklic s sodelavci oziroma poslovnim partnerjem opraviti v pižami in z mastnimi lasmi.

Foto: Getty Images

Kaj lahko storite, da boste med videoklicem videti bolje? Upoštevajte teh pet nasvetov:

Obrnite se proti naravni svetlobi

Če se pred spletno kamero oziroma telefon postavite tako, da bo vaš obraz obsijala močna naravna svetloba, boste nemudoma videti veliko bolje. Zaradi intenzivne svetlobe bodo vaše poteze in oči bolj izrazite, koža pa bo zasijala. Po drugi strani je najslabša postavitev, ki jo lahko izberete, ta, da je vir svetlobe za vami. Vaši sogovorniki bodo v tem primeru videli le temno silhueto.

Kamera mora biti dovolj visoko

Vsak snemalec vam bo povedal, da mora biti objektiv v višini oči tistega, ki ga snema, ali višje. Če se snemate "od spodaj", boste dobili podbradek, tudi če ga sicer nimate, sogovornikom pa boste ponudili neoviran pogled v svoje nosnice.

Poskrbite za svojo kožo

Čeprav bi zdaj, ko smo skoraj ves čas doma, lahko resnično skrbeli za svojo kožo, je pogosto ravno obratno. Če ne drugače, pomislite na nego vsaj pred videoklicem. Očistite obraz in ga navlažite, pred klicem pa ga popivnajte, da se ne boste svetili. Odlična izbira, ki bo izenačila vaš ten (tudi za moške!), je obarvana vlažilna krema.

Foto: Getty Images

Preverite, kako boste videti na zaslonu

Če videoklicev niste vajeni, ne bo nič narobe, če si privoščite generalko. Vklopite kamero na svojem računalniku ali telefonu ter vadite govor in kretnje. Če ne drugega, se boste s tem vsaj malo privadili tega, da ste pred kamero. Med samim videoklicem, predvsem če gre za službeni videoklic, pa ne pozabite, da vas sogovorniki vidijo - če lahko med običajnim telefonskim klicem čečkate po papirju, brskate po spletu ali celo greste na stranišče, se med videoklicem tega vzdržite.

Izberite primerno ozadje

Ko govorite s prijatelji, ki so vas vajeni v vseh okoljih, je ozadje še najmanj pomembno. Drugače je, če gre za službeni videoklic. Izberite čim bolj prazno in svetlo ozadje, ki ne bo odvračalo pozornosti sogovornika. Bodite pozorni na to, kaj je za vami - če na primer delate in kličete izza kuhinjske mize, poskrbite, da ne bo za vami kupa umazane posode in praznih steklenic vina.

