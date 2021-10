Adele spregovorila o ločitvi, novem partnerju, dramatični izgubi teže in alkoholu

Britanska glasbenica je ta teden postala prva zvezdnica, ki hkrati krasi naslovnico ameriške in britanske izdaje revije Vogue. V prvem intervjuju po petih letih se je razgovorila o viharjih in spremembah, ki jih je v tem obdobju doživela v svojem zasebnem življenju.

"Za vse je kriva moja tesnoba. Če sem telovadila, sem se bolje počutila," je komentirala dramatično izgubo teže – v dveh letih je namreč postala lažja za 45 kilogramov. "Nikoli ni šlo za hujšanje, ampak za to, da bom močnejša in bolj zdrava. Postala sem precej odvisna od tega, telovadim od dva- do trikrat na dan in to že tretje leto."

"Ljudje so bili šokirani, da tega procesa nisem delila z javnostjo. Vajeni so, da vsi vse zabeležijo na Instagramu," je dejala, "toda to sem storila zase in ne za druge. Zakaj bi torej to objavljala? Meni se to ne zdi nič fascinantnega, to je moje telo."

Danes 33-letna pevka se je leta 2019 razšla z možem Simonom Koneckim, s katerim ima sina Angela, ki bo 19. oktobra dopolnil devet let.

"Zapustila sem ga," je povedala o razhodu, "bila bi nesrečna, če ne bi sebe postavila na prvo mesto. Imela sem 30 let, in zdelo se mi je, da ves moj svet razpada. Preprosto nisem mogla več ostati v tem odnosu. Nisem hotela končati kot mnogi ljudje, ki jih poznam. Ločitev mi je zlomila srce, toda zdržala sem."

Zdaj je znova zaljubljena, v zvezi je s športnim agentom Richem Paulom, o katerem je dejala, da je "tako prekleto smešen". Iskrica med njima je preskočila v začetku letošnjega leta, spoznala sta se pa že prej na neki zabavi: "Bila sem rahlo okajena in rekla sem mu: 'Bi bil moj agent? Zdaj sem športnica.'"

Čeprav je bil njen prvi zakon neuspešen, med njo in nekdanjim možem ni zamer, je poudarila. "Rojstvo sina me je prizemljilo, hvaležna sem Angelu in Simonu, da sta me rešila. Resnično verjamem, da je moj nekdanji mož z razlogom prišel v moje življenje," je dejala pevka, ki priznava, da se je v nekem obdobju počutila, da zaradi slave izgublja nadzor nad seboj in svojim življenjem. Še več – zdelo se ji je, da bo končala kot pokojna glasbena kolegica Amy Winehouse, ki jo je občudovala.

"Zaslovela sem kmalu po tem, ko je Amy umrla. Umrla je pred našimi očmi," je dejala Adele, ki jo je skrbelo, da jo čaka podobna usoda: "Vedno sem imela tesen odnos z alkoholom, fasciniral me je. Zaradi alkohola je trpel moj odnos z očetom, in vedno sem hotela vedeti, kaj je tako dobrega v njem."

"A ko si pijan, na plano pride druga osebnost, in takoj, ko storiš nekaj nepremišljenega, mediji to pograbijo," je povedala pevka in dodala, da so jo smrt Amy Winehouse in vsi medijski zapisi, ki so sledili, zelo prizadeli: "Nisem hotela, da se to zgodi tudi z mojo zapuščino, da se drugi odločijo, kaj bo ostalo za mano."

